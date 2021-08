Empate contra Puebla ‘no es lo que pretende este equipo’ : Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Insatisfecho por el empate entre Tigres y Puebla fue como salió Miguel Herrera, quien puso como único ‘pero’ que este tipo de resultados no es lo que pretende la plantilla felina.

El estratega auriazul dejó en claro lo duro que ha estado su plantel en lo futbolístico, debido a los juegos que ha tenido a mitad de semana y que para la próxima seguirán teniendo.

“No es malo, no puedo decir eso, pero no es lo que pretende este equipo venir a sumar un punto, veníamos con la idea de sacar 3, al final terminas quedando en desventaja y suma pero no es nuestra idea, sí el de Santos porque fueron 2 tiempos distintos y al final pudimos haberlo ganado, en este pudimos empezar haberlo ganado pero al final nos encimaron con pelotazos y el equipo trató de apaciguar la pelota, suma pero no es lo ideal.

Desafortunadamente se nos han complicado con las jornadas dobles y algunos golpeados en la semana, te queda el equipo corto, pero trabajar no hay de otra. Nos han pasado la factura, no nos dejan trabajar los partidos. Hoy jugamos viernes, luego volvemos a jugar martes y después viernes, ya vendrá una semana para trabajar lo que pretendemos. pero no hay ningún pretexto, el equipo está diseñado para pelear más arriba de la tabla”, confesó en videoconferencia.

Asimismo opinó acerca de las constantes expulsiones que el plantel ha sufrido, culpando un poco al apuro que hay en añadir su estilo de juego.

“Hablar de las tarjetas, estamos conscientes de que no podemos regalar hombres en la cancha porque nos está costando trabajo. Puede ser la idea de adelantar más líneas y hombres para poder llegar y generar espacios y en alguna distracción aprovechan esos espacios, lo vamos a seguir analizando con la intención de no regalar dichos espacios y tarjetas”, agregó.

Herrera culminó detallando la gravedad y el tiempo de rehabilitación en Guido Pizarro tras su fractura, a su vez, espera contar ya con André Pierre-Gignac para la jornada próxima, pero lo esencial es trabajar más que recuperar elementos.

“Espero que André pueda estar para el martes, si puede estar para algunos minutos, vamos a ver ahora que regresemos a Monterrey. Guido si va para un poco más de tiempo, hablamos de 4 semanas, ya recuperamos a Florian por la expulsión, vamos completando al equipo. Más que recuperar gente nos hace falta más trabajo de lo que queremos hacer en la cancha, vamos para delante y el responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas ni nada”, finalizó.