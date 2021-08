Miguel Herrera en desacuerdo con la próxima fecha FIFA

Monterrey, Nuevo León. La pandemia por COVID-19 dejó muchos estragos en todo el planeta y los deportes también la llevaron, pues tras las constantes postergaciones en las eliminatorias de cara al Mundial en Qatar 2022, hicieron que la siguiente fecha FIFA (del 02 al 09 de septiembre) trajeran consigo muchas quejas por miedo a que los jugadores se sobrecarguen de trabajo. Entre dichas molestias se encuentra la de Miguel Herrera.

El técnico de Tigres señaló como un error grave el apresurado calendario que la FIFA impuso, pues no se pensó en lo que generaría a nivel clubes. Por lo que espera que la Federación Mexicana de Fútbol pueda opinar al respecto y escuchar a los equipos, tal y como ocurrió en el balompié de España, Italia e Inglaterra.

“Es un error grave que la FIFA ha permitido, porque los clubes son importantes, ya está así la competencia y ya tampoco lo vamos a cambiar, esta fecha FIFA de tres partidos se pensó en la selecciones y no en los equipos. Se está poniendo en una situación difícil, porque los clubes somos los más afectados en esta situación, las selecciones tenemos que apoyarlas pero cuando se armaron dos fechas fifas bien establecidas y argumentadas se veía bien para selección.

Armar tres partidos en menos de diez días le pones una sobrecarga al jugador, el vuelo, el jetlag a los europeos, el vuelo a los sudamericanos en este caso con Carlos, todas esas cosas los equipos europeos están quejándose y sabemos que UEFA pesa y está haciendo contrapeso a la FIFA por estos partidos. Veremos qué pasa y la Federación Mexicana tendrá que ver la opinión de los clubes, porque reitero 3 partidos en 10 días es una carga alta para los jugadores y luego regresar para rendir al cien con su equipo es muy difícil y puede pasar lo que nos ha pasado como con Luis que venía sobrecargado con selección y nosotros abusando se terminó cargando demás y esperar a ver si está para mañana”, confesó en videoconferencia.

Hasta el momento dentro de la plantilla felina solo se consideraría a Carlos González como el único sudamericano en salir convocado con Paraguay en las eliminatorias de Conmebol ante Ecuador, Colombia y Venezuela, respectivamente.

Por su parte, Luis Rodríguez es el único jugador felino en estar dentro del listado de Gerardo Martino para jugar el ‘Octagonal’ de la CONCACAF con México en los partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá. No obstante, con ‘Chaka’ hay mucho temor en el cuerpo técnico auriazul, debido a que no quieren que se resienta de su exceso de trabajo, hecho que durante las últimas dos semanas pudo notarse. Carlos Salcedo por su parte, no estuvo presente en la convocatoria.