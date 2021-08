Herrera sobre el empate ante Atlas: Tuvimos mala suerte al momento de concretar

Monterrey, Nuevo León. El que Tigres haya repartido puntos ante Atlas, fue algo que no gustó mucho en Miguel Herrera, quien “culpó” a la mala suerte de ello.

El ‘Piojo’ dejó en claro que a pesar de tener la mayor claridad en cuanto a llegada, la contundencia no estuvo a su favor, cosa que en el conjunto rojinegro si pasó.

“Hoy son de los días en que terminas con mala suerte porque hay jugadas con gol que no terminamos concretándolas, el gol de ellos es un golazo, pega en el poste y se mete, Nico hace la misma jugada pero pega en el poste y se sale, es suerte pero las llegadas claras las tuvo Tigres, siempre los equipos han sido ida y vuelta con la idea de conseguir los resultados.

Si hay una distracción en la parte de defensa en el equipo, dejamos que el rival avance y toque la pelota muy fácil y nos genere de un lado a otro para que aparezca un jugador solo al lado contrario, hay mucho que trabajar, no estamos tirando las campanas al vuelo pero me da gusto que el equipo salga con personalidad, no salimos con los 3 puntos por esa situación de la mala suerte de errar debajo del arco”, comentó al término del juego.

Por otra parte, el estratega felino explicó la lesión de Carlos González, la cual puede llevarlo a perderse la eliminatoria mundialista con Paraguay que inicia el día 2 de septiembre ante Ecuador, ya que todo dependerá de los resultados se su resonancia.

“Lo de Carlos desafortunadamente ya venía con molestia, con André fuera venía haciendo él un sacrificio. Es una molestia en el muslo y no manifiesta más que eso, esperamos mañana para la resonancia, se habló con la gente de selección que mañana no estaría viajando, se haría sus exámenes y de acuerdo a ellos se pondrán de acuerdo el doctor de Tigres con el de la selección de Paraguay para ver qué es lo que sigue con Carlos y poder tenerlo ante León”, agregó.

‘Charli’ tuvo que salir de cambio por un ligero ‘piquete’ en su muslo al minuto 24, convirtiéndose en la séptima víctima de las lesiones dentro de la plantilla felina.