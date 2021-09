Nico López sigue en duda ante León

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tienen casi todo listo para verse las caras ante el sublíder del torneo como lo es el León, pues a Miguel Herrera le faltaría definir la situación con Nicolás López, quien estaría en duda por una molestia muscular.

El estratega felino aseguró que aunque los estudios no han arrojado alguna lesión en el charrúa, preferiría no arriesgarlo por un juego a que se pierda más de una semana solo por el capricho de alinearlo.

“Nico anda con una molestia de un golpe y estamos haciendo lo posible para que llegue, lo paramos para que llegue de la mejor forma, todavía se le está haciendo un estudio. Afortunadamente no ha salido nada pero tampoco vamos a arriesgarlo, es un partido importante para él y es importante que esté compitiendo por el título de goleo, queremos que esté al cien pero a veces es preferible perderse un partido que un mes, esa es la circunstancia del once, todavía no sabemos, pero nuestra idea es que si está mañana estará en el once”, comentó.

Por otra parte, Herrera ya afina los regresos de elementos como Guido Pizarro, Rafael Carioca y el mismo André Pierre-Gignac, que tras haber dejado atrás sus lesiones ya estarían viendo actividad desde la banca al igual que Luis Rodríguez, este último por su llamado al Tri en esta fecha FIFA.

“El equipo va recuperando gente, ya estarán en la banca Guido, Carioca, analizamos la situación de André que son los que regresan, analizando para ver si inicia o no, hoy entrenaron bien pero queremos ver como amenacen mañana, estamos modificando, viendo y rotando al equipo para que no se cargue el trabajo, una serie de partidos importantes de los cuales tenemos que ganar para meternos en la pelea y arrancamos con el partido de mañana.

‘Chaka’ no hizo fútbol con selección, también lo cuidaron, el reporte de selección es que no ha hecho cancha, pura recuperación, tampoco podemos tirarlo en la cancha y pensar que vaya a regresar la molestia porque no hubo lesión pero el reporte de ellos es que no hizo trabajo de cancha, los viajes y partidos pegados no lo dejaron desenvolver en la cancha y nosotros tampoco lo vamos a iniciar, estará en la banca con la idea de que pueda ayudarnos, no tiene ninguna molestia, si necesito que esté en la cancha prefiero que sea de relevo”, agregó.

Por el momento las únicas bajas oficiales son las de Carlos González (lesión), Leo Fernández (lesión) y Francisco Venegas, quien dio positivo a su prueba de Covid-19, además de que se estará al pendiente de lo que pueda suceder con el ‘Diente’.