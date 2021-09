Herrera sobre el empate ante León: Necesitamos estar más sólidos

Monterrey, Nuevo León. El rescate de puntos que Tigres hizo ante León dejó muy complacido a Miguel Herrera, quien aplaudió la actitud de su equipo con el resultado de este sábado, sin embargo, aclaró lo que dejaron de hacer porque por momentos pudieron haber estado 0-3 abajo.

“Sí, la verdad es que la idea es que el equipo no baje los brazos nunca, teníamos que venir de atrás, la verdad es que me gusta la actitud de los muchachos que no bajan, que no dejan de luchar, debemos ser más conscientes en que tenemos que estar bien atrás, tenemos que golpear primero cuando tenemos que hacerlo, necesitamos estar más sólidos, pero me gusta la actitud de los chavos que responden cuando se necesitan.

Desde el primer tiempo generamos algunas jugadas, pero somos distraídos, más que nos agarraran en contragolpe, somos distraídos, tenemos pelotas para cortar y acabar jugadas, foules tácticos que así se hacen, y dejamos correr y empiezan abrir sus espacios en nuestras espaldas”, confesó en videoconferencia.

Asimismo, explicó el porqué André Pierre-Gignac disputó los 90 minutos cuando en un inicio solo estaba para ser suplente.

“Hoy jugó 90 minutos, pero no iba a ser la idea, pero las circunstancias nos llevaron a que estuviera en la cancha, lo vi bastante bien, por obvias razones camina porque físicamente todavía no estaba al cien en esa parte, pero obviamente tuvo la actitud que él tiene, lo hace estar en las jugadas importantes, estar ahí en las jugadas peligrosas, esperemos que vaya agarrando el ritmo de cancha”, agarró.

Tigres ya se preparará de cara al Clásico Regio del siguiente fin de semana contra Rayados.