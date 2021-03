A escena por boleto olímpico

Con la ilusión de repetir participación en Juegos olímpicos, la remera nuevoleonesa, Kenia Lechuga, iniciará actividad este jueves en la Regata de Clasificación Continental Olímpica y Paralímpica de las Américas en Río de Janeiro, Brasil.

El preolímpico tendrá lugar del 4 al 6 de marzo en laguna Rodrigo de Freitas, en donde Lechuga tuvo participación en los olímpicos de Río 2016 con 22 años de edad en aquel entonces, hoy con más experiencia y el conocimiento de esa pista, la atleta originaria de Santiago, Nuevo León, espera concretar su objetivo.

“Me emociona muchísimo, para eso trabajamos, remo todos los días, no sé hacer otra cosa, entonces lo tengo que hacer bien. Estoy feliz de que el selectivo sea en Brasil, esa pista me gusta muchísimo, justa se parece mucho a la presa de la Boca, el tema de las olas, entonces me sentiré como en casa.” Comentó la medalla de oro panamericana en Lima 2019.

Kenia regresó a su estado natal para hacer campamento previo a este evento, junto a sus entrenadores, los ucranianos Nikolay y Alona Chupryna, entrenando en la Casa Bote y haciendo concentración total en el Club de Remo del mismo municipio de Santiago.

