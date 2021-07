A la Guerra con Guerra

El Contador Público, Gerardo Guerra Lozano, Presidente del equipo profesional de fútbol rápido Monterrey Flash, integrante de la Major Arena Soccer League de los Estados Unidos y Presidente de la Asociación de Fútbol Rápido de Nuevo León, anunció este miércoles 7 de julio su postulación para la Presidencia de la Federación Nacional de Fútbol Rápido, A.C.

Será el próximo viernes 23 de julio cuando llevará a cabo el proceso electoral para elegir al dirigente del periodo 2021-2025 del máximo organismo rector del deporte de la pelota caliente donde Guerra Lozano aspira con grandes posibilidades ser el próximo Presidente de la FNFR.

“Mi intención siempre ha sido clara y transparente, trabajar en unión con todos los presidentes de Asociaciones, ligas, jugadores, árbitros, universidades públicas y privadas, medios de comunicación, aficionados y patrocinadores, así como de mostrar una cara nueva ante las dependencias, aunado a trabajar en los intereses grupales antes que en los personales.

Tengo la experiencia y capacidad suficiente para afrontar este gran reto nacional, los cuáles me motivan a para aspirar al cargo de la presidencia del deporte al cual he dedicado gran parte de mi vida”, expresó el presidente de la Asociación de Fútbol Rápido de Nuevo León, A. C.

La trayectoria Gerardo Guerra Lozano se remonta a su afición al primer equipo mexicano de fútbol rápido profesional, La Raza de Monterrey, así como a la fundación desde hace 26 años de la Liga de San Nicolás, hoy CasaBella sede de La Raza y Monterrey Flash ambos protagonistas de las principales ligas de indoor soccer de los Estados Unidos donde ambos han sido grandes campeones.

A nivel federativo Gerardo Guerra Lozano ha encabezado la AFRNL durante los últimos años, logrando ser una de las únicas asociaciones estatales en cumplir en todos los aspectos con las normativas del deporte federado, así como cada año ser sede de los principales torneos nacionales de este deporte contando siempre con un gran número de equipos participantes debido a su gran capacidad organizativa.

“En estos días les enviaré mis propuestas y mediante una elección libre, democrática y sin la sombra de nadie solo con el apoyo de todos los presidentes de Asociación que confíen en mí, para ver en corto plazo un verdadero cambio positivo para nuestra Federación y nuestro deporte del Fútbol Rápido.

Invito a todos a las Asociaciones de nuestra Federación, a que nos unamos para sumar y multiplicar, no para restar ni dividir y conseguir los objetivos trazados, SIEMPRE UNIDOS POR EL FÚTBOL RÁPIDO DE MÉXICO”.

Redacción: Raúl Guevara