A ocho años de la gloria olímpica

Fue un 2 de agosto de 2012, en Londres, Inglaterra, cuando la joven nuevoleonesa de Tiro con Arco, Mariana Avitia Martínez, con apenas 18 años de edad conseguía el bronce olímpico, una medalla histórica, la primera presea olímpica conseguida por una mujer del Estado de Nuevo León.

Ocho años han pasado desde esa maravillosa hazaña en el estadio Lord’s Cricket Ground del Reino Unido, en donde Avitia escribió su nombre con letras de bronce en la historia del deporte de Nuevo León y de México, una tercera posición que supo a gloria para todo el pueblo mexicano, acompañada por la medalla de plata conseguida por la también nacional, Aída Román, logrando el 2-3 en el podio olímpico.

“Para mí fue una emoción muy grande (Haber obtenido la medalla), porque se hizo realidad un sueño que tenía desde muy chiquita y además el saber que había hecho historia para mi estado y mi país me llenó de mucho orgullo. El día 2 de agosto es un día muy especial, porque es recordar cuando gané la medalla, cada día como este, recuerdo perfectamente ese momento y es muy bonito, y sueño con poder tener otro día igual o más especial en Juegos Olímpicos, que sean dos o más días en que pueda festejar ser medallista olímpica. “Dijo Mariana Avitia en entrevista para el INDE N. L.

Hoy, Mariana disfruta de otras facetas de su vida, en este tiempo logró concluir sus estudios universitarios, contrajo matrimonio y ahora está a la espera de convertirse en mamá por primera vez, otro sueño más que está por cumplir. Todo esto, sin alejarse de su deporte.

“Estoy muy feliz, porque he logrado cada cosa que me propongo, ahorita me siento muy plena, a pesar de que no he tenido buenos resultados en lo deportivo, pero a la vez eso se compensa con todo lo bueno que pasa en mi vida personal y claro que la medalla de oro que voy a conseguir en este 2020, es la llegada de Mateo (su hijo).” mencionó.

La llegada de su primogénito será el impulso perfecto para volver a competir en un alto nivel, según la propia arquera, lejos de pensar en el retiro, es la inyección más grande de motivación para volver a los primeros planos.

“Me veo con muchas ganas, con mucha actitud de regresar a las competencias, de demostrarme a mí misma que puedo lograr mejores cosas y todo depende de mí, dar lo mejor en cada entrenamiento para llegar a ser la mejor del mundo. Aún falta mucho de Mariana Avitia.” Agregó Avitia Martínez.

Desde aquella medalla de bronce, han pasado solamente los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y están pendientes los que se realizarán en Tokio el próximo año, y su más grande deseo, es que las y los atletas de Nuevo León que puedan estar en esa justa, logren lo que ella o mejor. Deportistas como las kayakistas; Maricela Montemayor, Karina Alanís, Beatriz Briones y Brenda Gutiérrez, además de Jessamyn Sauceda en Atletismo y Valentina Vázquez, quien forma parte de la Selección nacional femenil como reserva, son quienes podrían asistir a la justa y alcanzar el sueño olímpico.

“Me gustaría que alguna otra mujer de Nuevo León, y muchos más de Nuevo León sigan ganando medallas olímpicas, para mí sería un gran orgullo poder festejar esos triunfos con más compañeros de mi estado. Les deseo mucho éxito a todos mis compañeros y compañeras, y que puedan cumplir su sueño de ganar una medalla olímpica.” Sentenció.

Con información del INDE