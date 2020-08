A Roethlisberger no le importa la veteranía

A Roethlisberger no lo detiene la veteranía. el quarterback titular de los Steelers desde 2004, habló el día de hoy sobre la lesión en el codo, sus objetivos para la siguiente temporada y su proceso de preparación para 2020. El quarterback de 38 años es una pieza vital del equipo en búsqueda del séptimo trofeo Vince Lombardi, y explicó algunos detalles de lo que le ocurrió en el codo derecho.

“Sentí un dolor diferente después del pase profundo a Juju en el juego contra Seattle y neutralizó mi brazo. No hay un nombre en específico, pero me desgarré tres de cinco tendones flexores que están en el codo. Sin embargo, no tengo ninguna recaída y me siento muy, muy bien”. Dijo Ben Roethlisberger en conferencia de prensa.

En cuanto a los objetivos para 2020 y el resto de su carrera, Big Ben fue directo. Comentó que aún no está listo para dejar atrás el terreno de juego y que en esta etapa lo que busca es seguir ganando, de hecho, fue mucho más específico:

“No estoy diciendo que juegue por 10 años, pero aún tengo bastante que dar… y aún quiero ganar Lombardis, y sí, lo digo en plural. Será divertido entrar esta temporada como un equipo poco reconocido y me emociona regresar y jugar con esta gran defensiva y con la línea ofensiva que tenemos”, agregó ´Big Ben´, quien el lunes pasado lanzó pases en el Heinz Field.

La preparación de Roethlisberger para la Temporada NFL consiste en limitar la cantidad de pases que lanza durante la semana y enfocarse en que tome ritmo a la ofensiva. El quarterback también perdió peso en el offseason y que es “lo más ligero que he pesado en los últimos 13, 14 años”. De hecho, ayer pudimos verlo lanzar algunos pases.

El 2019 sirvió para mostrar el valor que tiene Big Ben en esta ofensiva. Sin duda una de las historias a seguir para los Steelers en 2020 (y que será uno de los factores de éxito del equipo) será ver cómo puede mejorar este ataque con la presencia del veterano de 17 temporadas. La campaña anterior el equipo terminó como la segunda peor ofensiva aérea de la NFL y con un promedio de 18.1 puntos por encuentro, el lugar 17 de la liga.