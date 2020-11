A Tuca no le “cae el veinte” la derrota contra Cruz Azul

Monterrey, Nuevo León. La derrota ante Cruz Azul por marcador de 3-1 en la ida de los Cuartos de Final de esta Liguilla, dejó incrédulo al técnico felino, Ricardo Ferretti, quien no le cae le veinte del cómo se dio este descalabro.

El bigotón está consciente de que tendrán una tarea importante para la vuelta del día domingo en el Estadio Azteca, por lo que irán por la heroica, algo que años atrás los auriazules ya lo habían realizado.

“Lo que sí no me cae el veinte es sobre el partido de hoy, es increíble que pasa este tipo de cosas, si revisamos el partido las primeras de gol las tuvimos nosotros y cuanto más nos acercábamos la posibilidad de meter el gol nos cae el primer de ellos, inicia el segundo tiempo, empatamos y si ven los otros dos goles que ellos anotan vienen de dos oportunidades de gol que nosotros tuvimos.

Por eso te digo que por eso no me cae el veinte, esto de que a lo mejor no concretas pero a la siguiente jugada recibes gol, el segundo y tercer gol fueron así, jugadas que dices vamos a meter el segundo, recibes, vamos a empatar, recibes, entonces pues está complicado, tuvimos descuidos defensivos y hace que el marcador sea lo que hoy tenemos, esto es fútbol, así se vive y se juega y vamos a buscar el domingo hacer la hombría, se ha hecho en algún tiempo y lo vamos a tomar como esperanza de vida, esperanza de fútbol”, confesó post partido el brasileño.

Asimismo, trabajará mucho en el aspecto mental pues sabiendo que o existen imposibles para cumplir con su misión de llegar a semifinales.

Trabajar en el aspecto de cancha es difícil, mañana se tiene que presentar el equipo para una recuperación y creo que los demás tenemos que trabajar en lo mental, recuperar la confianza y saber que tenemos 90 minutos para buscar lo que mucha gente piensa que es imposible, no hay imposibles, en algún momento Tigres lo ha hecho y espero que en la cancha el domingo aprovechemos las oportunidades sin tener detalles defensivos que nos hagan remar aún más contra la corriente”, agregó.

Fue en el lejano Apertura 2005 que los regios hicieron una proeza muy parecida a la cual deberán de repetir quince años después, aquella vez echaron al América ganando 4-1 en la vuelta tras un 3-1 en la ida; en lo que fue el famoso “Aztecazo”.

Redacción: Edgar Martínez