A Tuca no le gusta comparar a Gignac

Zuazua, Nuevo León. Ni los más de 20 años dirigiendo sin parar han hecho que Ricardo Ferretti sea selectivo a la hora de elegir a sus delanteros favoritos, así lo dejó claro en conferencia de prensa al momento de cuestionársele si André-Pierre Gignac ha sido el mejor atacante que ha dirigido.

Para el Tuca las comparaciones son terribles pues a lo largo de su carrera ha tenido en sus filas jugadores de gran talla y que sería injusto dejar fuera a alguno de ellos; no obstante, los elogios para ‘Dedé‘ son inmensos por parte del brasileño.

“No me gusta hacer comparaciones porque alguien va a perder. No me gusta hacer esos comentarios porque en todo el tiempo que he estado de jugador y entrenador han pasado por mi muchísimos buenos jugadores y André no es la excepción.

Es un jugador comprometido que siempre va a trabajar para lograr más individualmente, pero la mentalidad es que colectivamente se logren los objetivos pretendidos”, comentó el ‘bigotón’ desde Zuazua.

Por otro lado, dejó entre ver que el francés aún no se encuentra al cien por ciento tras sufrir un golpe en el partido ante Pumas, por lo que espera que en estos días se recupere previo al viaje a Puebla.

“Salió del partido con molestias en el pie derecho y ahorita está en rehabilitación. Espero que sí (esté ante Puebla)”, agregó.

Los que sí descartó por completo son a Diego Reyes, Jorge Torres Nilo y Luis Quiñones, todos aún se están recuperando de sus respectivas lesiones.

“Dos de estos tres sino es que los tres va a estar muy difícil, dos no van a estar (Diego y Torres Nilo) Luis tiene la posibilidad de entre hoy y mañana empiece con otro trabajo y yo pueda contar con ellos en el trabajo en general, pero veo difícil que puedan estar”, concluyó.

Redacción: Edgar Martínez