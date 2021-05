Abandona Rovelo primera fecha de NASCAR México en Chiapas

Por un contacto en pista con otro piloto, el volante capitalino, Rubén Rovelo, tuvo que abandonar la primera fecha puntuable de la NASCAR PEAK México Series 2021, que se disputó, ante cuatro mil 200 aficionados, en el Súper Óvalo Chiapas.

El conductor del auto marcado con el número 28 San Pedro Pacific Products – Rental Solutions se mostró molesto por haber tenido que salir de la carrera inaugural, efectuada en el trazado chiapaneco de 1.2 kilómetros de longitud, cuando se encontraba como líder.

“Las cosas como son, pilotos con muy poca experiencia causan conflictos, y otros que son rápidos, pero que se desesperan pierden la cabeza y piensan que no se debe de soltar cuando ves un coche lento, me tocó pagar la factura de la impaciencia de otros”, reveló Rovelo Vázquez.

“Ya sabemos que así se va a correr, no voy a perdonar un sólo centímetro, así como no nos están perdonando, es la primera de 12 fechas, estamos muy contentos y agradecidos con todo el equipo, me duele mucho porque hicieron un gran trabajo”, apuntó el actual monarca de NASCAR PEAK México Series.

En ese sentido, Rubén subrayó “No perdimos por lentos, por errores nuestros, sino por otros pilotos que se desesperaron, vamos para adelante, siendo positivos, esto ya pasó, ahora vienen carreras muy buenas para nosotros, me gustó mucho la velocidad del auto”.

Finalmente, se congratuló de la victoria que tuvo su coequipero Noel León en la NASCAR Challenge y agradeció el apoyo recibido por parte de sus patrocinadores y la afición de Chiapas, en donde corre como en casa.

“En la parte positiva quiero felicitar por su gran debut a Noel León, que es un excelente piloto y persona. Me dio mucho gusto convivir con él en esta primera fecha y compartir la primera victoria que le da a la escudería”, afirmó el experimentado volante.

La segunda fecha de la NASCAR PEAK México Series 2021 se correrá el próximo 20 de junio en el Autódromo de Querétaro.

EPI Press