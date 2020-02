Acepta Turco una posible salida de Pizarro

Monterrey, Nuevo León. Los rumores sobre la posible salida de Rodolfo Pizarro hacia la MLS resultaron ser ciertos, pues fueron confirmados por el estratega de Rayados, Antonio Mohamed.

“Si pagan la cláusula seguramente se va a ir, es lo que están negociando; si Pizarro está de acuerdo, seguramente se irá, esperamos tener la capacidad y no resentirlo, es un jugador de mucha jerarquía, pero así es el mercado de pases”, comentó el técnico argentino.

Ante esto y con el irregular inicio de torneo de la ‘Pandilla’, el Turco fue claro y destacó que esta partida podría darse en un mal momento, esperando a que no le haga falta en jornadas posteriores, esto en caso de una salida.

“Qué perdería (con la salida de Pizarro), no lo sé, tendrían que pasar cuatro, cinco fechas, esperamos que el plantel tenga la capacidad para poder reemplazarlo”, agregó.

El interés del Ínter de Miami por ‘Rodo’ es tan grande que fuentes cercanas aseguran que pagarán la cláusula de rescisión del futbolista mexicano, la cual tasa en unos 20 millones de dólares. Cabe destacar, que el estratega del equipo de la MLS es Diego Alonso, técnico que conoce muy bien las cualidades de Pizarro.

En cuanto al ya mencionado inicio de certamen, Mohamed aceptó todos los errores que el actual y vigente campeón del fútbol mexicano ha estado cometiendo, desde lo físico hasta lo práctico.

“El equipo no está bien, no tenemos solidez, no podemos sentirnos cómodos durante el partido, no jugamos como queremos nosotros y pasa lo que pasa. Estamos a una velocidad baja, estamos errando los pases, no estamos con ningún tipo de fortuna que en otros momentos tuvimos”, mencionó tras la derrota 2-1 en casa contra Querétaro.

Monterrey suma un solo punto de 12, registrando 2 derrotas y un empate, recordando que la jornada 1 se le brindó descanso, partido que estará disputando entre semana contra Necaxa.

Redacción por: Edgar Martínez