Acusan corrupción millonaria en la Conade

A unos meses de haber fundado su empresa, el subdirector de la Conade, obtuvo, por adjudicación directa, un millonario contrato con esa dependencia, siendo un hombre de todas las confianzas de la directora general, Ana Gabriela Guevara.

Tres meses después de haberse constituido a iniciativa del subdirector general de Conade, la empresa Ostergard Rensen Consultores ganó por adjudicación directa un contrato de 1 millón 400 mil pesos en el mismo organismo deportivo en que es mano derecha de Ana Gabriela Guevara.

El funcionario referido es Sergio Monroy Collado, quien en marzo del 2019 solicitó a una conocida dar de alta la mencionada empresa, que en junio del año pasado ganó el mencionado contrato, según publica esta semana la revista Proceso.

La persona a quien solicitó la creación de la empresa fue María de Lourdes Karime Balud Escartín, quien trabajó con Ana Guevara en el Senado y en este caso que actuó como, pues ella aceptó que se había desentendido de lo que Monroy hizo con la empresa.

Proceso publicó contar con una grabación en la que Balud Escartín platicó con una persona de nombre Raúl Berdejo Bravo, asesor político de Ana Guevara cuando esta fue Senadora. En la conversación, explica cómo fue que Monroy Collado se acercó para pedirle ayuda y firmar para constituir la compañía.

Balud y Berdejo trabajaron con Monroy, quien fue secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado que presidía la exatleta mexicana.

“En marzo del 2019 Sergio me dijo, ‘fíjate que quiero hacer una empresa, pero como estoy trabajando en la Conade no puedo, entonces te quiero pedir de favor si tú puedes ser parte de mi empresa, firmar como accionista’. Tú sabes que yo con Sergio siempre he llevado una buena amistad, siempre me apoyó y yo bien pendeja dije, ‘Cómo no lo voy a ayudar’. Le dije, ‘sí claro’. Fui a la notaría y firmé para formar parte de la empresa”, relató Balud.

“Yo nunca he tenido problemas de este tipo, siempre me he manejado por la derecha y tengo broncas económicas. Te juro por mis hijos que no me dio un quinto”.