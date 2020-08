Ahora lo que sigue

Terminó el tema de las Clase 95, en donde las instituciones que buscaban un cambio al reglamento para que jugaran sus muchachos de 25 años no pudieron conseguir el 75 por ciento de votos, por lo que ahora deben encaminar toda su energía e ideas en analizar las nuevas propuestas.

Quedan temas pendientes en la mesa de la ONEFA, donde entre algunas de las propuestas estaría bajar la edad a 24 años, como lo piensan instituciones como UAC y a la UANL. Esta postura se basa en puntos como la edad promedio en que concluye un estudiante regular de facultad, que se encuentra entre los 21 a 22 años, incluso los 23, por lo que algunos programas deportivos optan por otorgarle una beca de maestría a su jugador, esfuerzo e inversión importante para dicha universidad.

En este momento la edad máxima es 25 años, hasta hace dos años era de 26, que la realidad es demasiado para un jugador que ya debería estar incorporado a un trabajo en la mayoría de los casos. Por tal motivo, el bajar la edad en la ONEFA un año más no suena nada descabellado, aunque exista quien desea comparar con lo sucede en los Estados Unidos, donde no hay límite alguno.

Sin embargo, en el colegial de los Estados Unidos sólo se puede jugar cuatro años, mientras que en México hasta seis temporadas. Además, junto a ello el joven que desee competir tiene que mostrar un avance académico constante, lo que habría que analizar en el Deporte de las Tacleadas en este país, para saber a ciencia cierta si el jugador estudia y lleva un buen logro académico, o sólo se dedica a competir, que no sería nada aceptable, ya que la ONEFA, como su nombre lo indica, es una liga ESTUDIANTIL.

Al tocar este punto, sería importante que también en este aspecto la liga revisara a fondo el estado académico del jugador, ya que, con seis años, al menos en Liga Mayor, ya debería el joven estar titulado o en maestría, o mínimo en los últimos semestres por alguna eventualidad en su vida.

Pero aceptar que no estudien y sí jueguen, sería darse un balazo en el pie, no sólo para la institución que lo permite, sino también para la misma ONEFA, al permitir que un joven sin ese deseo de superación, disciplina y retos del que tanto se habla en el football americano, no lo aplique el jugador para dedicar parte de su día al tema académico, pero sí a entrenar y competir.

Ahora con la ya casi realizada unificación, el punto académico es y será siempre indispensable si lo que se busca como filosofía deportiva es formar profesionistas a través del deporte, razón más que clara en la existencia de todo programa institucional a nivel superior.

Estos dos temas no serían los únicos a estudiar en los próximos meses por parte de la directiva de la ONEFA y sus agremiados. También se encuentra el punto relacionado con el número de jugadores que cursan su carrera en la institución para la cual compiten.

En este momento existen escuadras que en su roster la mitad de sus muchachos, e incluso aún más, estudian en otras dependencias y el objetivo por parte de la ONEFA es que el jugador tenga ese sentido de pertenencia, lo que no se cumpliría en este caso. Pero aún si a ello se une el hecho de que no preparen profesionalmente, posición más que lamentable para aquellos alumnos que desean un lugar en el equipo de su Alma Mater, pero que tal vez por su capacidad no lo alcanza. Sin embargo, deberían llevar mano por encima de quien no cursa su carrera en dicha institución.

La nueva propuesta es que los conjuntos tengan al menos un 70 por ciento de jugadores que estudian en su universidad, el otro 30 pudieran provenir de otra escuela que no cuente con un programa de americano.

Los temas ya expuestos son sólo parte de una serie de ponencias que la ONEFA tendrá que analizar y emitir su resolución, siempre buscando que el concepto de ser estudiantil prevalezca por encima de cualquier otra posición.

Redacción: Alfonso Aguilar