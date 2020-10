Ajedrecista regio a nivel internacional

Su papá le enseñó a jugar ajedrez, pero de ahí en adelante, Miguel Arnulfo Zaragoza Alanis -de 11 años de edad y oriundo de García, Nuevo León- sacó su talento para dominar este juego, que lo llevó a ser primer lugar en la categoría abierta del XXV Torneo Febronio Chavarría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Muy satisfecho, ya que es mi tercera vez que participo; el año pasado gané primer lugar en Tercera Fuerza, y este año iba por el primer lugar de Segunda Fuerza, pero los organizadores del evento me comunicaron que, por mi rating nacional, tenía que jugar en Primera Fuerza.

“Y a pesar de varios errores, pude mantener mi puntuación aprovechando las fallas de los rivales; es un honor haber ganado uno de los eventos más importantes de mi estado”, dijo Miguel Arnulfo, quien en la competencia superó a seis rivales y un empate (tablas).

Su calidad para jugar al ajedrez fue reforzada por su entrenador Víctor Aguilar, de Chessacademy… y esto lo ha llevado a grandes alturas.

“He tenido la oportunidad de participar y ganar en algunos de esos eventos, así como varias olimpiadas municipales, olimpiadas estatales, campeonatos nacionales e internacionales, como un mundial amateur y un panamericano el año pasado en Guayaquil, Ecuador.

“Están en puerta muchos eventos, como por ejemplo el Nacional de la CONADE, quiero ir al Carlos Torre, y tengo pendiente mi premio para representar a México en el Mundial de Cadetes en Europa, en la ciudad de Batumi, en el país de Georgia, además está pendiente el próximo Panamericano que se realizará en Florianópolis, Brasil, en el cual me gané el aval de la Federación en un selectivo realizado aquí en Nuevo León”, platicó el ajedrecista, quien reveló cómo le nació el amor por esta disciplina.

“Un sabado por la tarde le pregunté a mi papá que si me podía enseñar a jugar ajedrez, y esa tarde me enseñó los nombres de las piezas y cómo se mueve cada una… ya después me llevo a Chessacademy, donde conocí a mi entrenador Víctor Aguilar, y él me fue enseñando más cosas sobre el ajedrez.