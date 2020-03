Alistan estudiantes de Prepa 2 sus armas para los Juegos Nacionales

Sin detener su etapa de preparación rumbo a la máxima justa deportiva nacional a celebrarse en el estado durante el próximo mes de mayo, pero tomando todas las precauciones necesarias por la pandemia del COVID-19 un total de 7 bachilleres de la Preparatoria N° 2 de la UANL se alistan para defender los selectivos de Nuevo León dentro de las disciplinas de atletismo, halterofilia, racquetbol y lucha olímpica.

Algunos con su boleto mano, otros más con la espera de los resultados del ranking de las eliminatorias regionales que los permita su acceso a los Juegos Nacionales CONADE 2020 reunidos con su Director, José Antonio Pagaza González en las instalaciones de la legendaria institución de educación media superior ubicada en el histórico Cerro del Obispado los bachilleres relatan sus expectativas personales de su participación en el magno evento.

Con el sueño de llegar a representar a México en unos Juegos Olímpicos, Axel Benjamín Arias Chávez, estudiante de 4° semestre, motivado desde niño por su papá para la práctica de la lucha grecorromana o lucha olímpica donde ya obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Nacional del 2016 comenta su satisfacción y compromiso de representar a Nuevo León.

“Mi meta principal es conquistar el primer lugar dentro de los Juegos Nacionales CONADE, y representar dignamente a nuestro estado”, comentó el futuro Ingeniero Mecánico Eléctrico.

Luego de obtener el primer lugar con marca de 4.81 metros en el Salto de Longitud dentro de la eliminatoria regional de atletismo celebrada el pasado 6 de marzo, Bárbara Rodríguez Sánchez bachiller de cuarto grado en la Preparatoria N° 2, espera los resultados finales del ranking oficial de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo para definir su pase a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

“Mi máximo sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, o cual no es imposible, pero ahorita me encuentro trabajando para una meta más corto plazo que es la de ganar los Juegos Nacionales”, señaló la integrante del equipo de atletismo juvenil de Tigres quien sueña en convertirse también en una destacada Ingeniera Química.

“Yo he practicado todos los deportes, pero desde el momento en que mi papá fundó un crossfit de ahí fue lo que derivó mi gusto por el levantamiento de pesas”, dijo Marco Adrián Ramírez García, admirador de Soraya Jiménez, quien está a punto de concluir sus estudios de bachillerato e iniciar su carrera en la Facultad de Organización Deportiva ha sido ganador en tres veces consecutivas de los torneos interiores para Preparatorias de la UANL y recientemente conquistó el cuarto lugar dentro de la eliminatoria estatal de Halterofilia para los Juegos Nacionales CONADE 2020 y se encuentra en espera del resultado final del ranking de su Asociación para conocer su participación en la justa nacional.

Pupilo del entrenador cubano de selecciones estatales de atletismo Félix Laguardia, a quien califica como un gran motivador e impulsor en este deporte, Orlando Josué Medina Santacruz, estudiante de segundo semestre en la Prepa 2, con marca de 1.75 dentro del Salto de Altura en la eliminatoria regional, se encuentra en la espera de su llamado a integrarse a la selección de Nuevo León en la próxima competencia nacional.

“Para mi representar a Nuevo León más que nada es un orgullo y un valor que tengo que cuidar en mis años de práctica dentro de este deporte para soñar alcanzar grandes metas, porque conformarse en el mundo del deporte es un pecado, siempre hay que dar todo lo mejor de ti sin importar en qué lugar quedes”, dijo en un breve mensaje a sus compañeros Medina Santacruz quien aspira convertirse en Diseñador Gráfico en Animación.

Participante de las pruebas de 800 y 1,500 metros donde obtuvo el 2° y 3er., Lugar respectivamente dentro de la eliminatoria estatal de atletismo, Diego Alberto Mendoza Hernández, manifestando su orgullo que para el representará convertirse en un integrante de la selección de Nuevo León en el deporte del atletismo el cual adoptó después de abandonar la práctica del fútbol.

Preparándose día con día para mejorar sus marcas, Mendoza Hernández, Vaquero de la Prepa 2, cursa el segundo semestre donde alimenta sus sueños de convertirse en Ingeniero en Mecatrónica, sin dejar de lado su deporte.

Admiradora de Diego Del Real, quien es su compañero de entrenamiento y a quien le ha aprendido que la paciencia es el mejor secreto para alcanzar grandes metas, las cuales llegan a su debido tiempo, Alexa Bautista Ceniceros, una de las promesas más fuertes dentro del Lanzamiento de Martillo de la UANL, donde ha conquistado ya el 1er., lugar en 3 torneos Intra-Preparatorias, entre otros logros de sus cerca de 6 años de desarrollar esta disciplina se

encuentra lista para atender el llamado de la Asociación de Atletismo de Nuevo León para participar en los Juegos Nacionales CONADE 2020.

“Este año quiero ganar los Juegos Nacionales CONADE para los cuáles estoy haciendo mucha preparación, además de que buscaré participar también en alguna otra competencia internacional y en los próximos años aspirar llegar a unos Juegos Panamericanos”, manifestó la soñadora bachiller de 16 años, quien partir del verano buscará ingresar a la carrera de Médica Cirujana y desde ahí seguir luchando por el forma conjunta alcanzar sus metas deportivas, representando los colores de la UANL.

En forma ascendente y exitosa la futura Licenciada en Ciencias de la Comunicación, abriéndose paso dentro del Racquetbol donde sueña lograr el lugar de Paola Longoria la campeona mundial de esta especialidad, Alondra Jimena Yáñez Mireles, se prepara día con día para colocarse como la mejor juvenil de Nuevo León en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2020.

“Yo en principio pensé desistir dentro de este deporte porque las cosas no se me daban, pero poco a poco a medida que me fui preparando los resultados se fueron dando, comencé con un tercer lugar en los Intraprepas de la Uni, luego el segundo y en mi tercer semestre llegué al primero a la par de que he conquistado ya otros logros a nivel estatal, al igual que en campeonatos nacionales donde dentro de mi categoría he logrado a obtener el primer sitio, y voy ahora por los Juegos Nacionales CONADE a donde llego clasificada en 1° lugar de la eliminatoria estatal”, expresó emocionada Yáñez Mireles luego de realizar sus entrenamientos en la Casa de Raquetas del Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León.

“Es un orgullo que deportistas que cursan sus estudios en nuestra institución, porten los colores de nuestro estado y tengan grandes sueños de trascender, porque cada uno de ellos no solo lleva un perfil ganador en su disciplina, son además estudiantes con buenas calificaciones, que en ningún momento descuidan su preparación académica, aspirando en convertirse en futuros profesionistas”, dijo José Antonio Pagaza González, director de la Preparatoria N° 2 de la UANL.

Redacción: Raúl Guevara