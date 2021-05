Andrés Pérez de Lara debuta con éxito en NASCAR Challenge

Adaptarse muy pronto al Súper Óvalo Chiapas, tener un buen auto y el gran trabajo de su equipo, consideró el piloto capitalino, Andrés Pérez de Lara, fueron la suma de factores que le permitieron conseguir el tercer lugar en la primera fecha puntuable del año en la NASCAR Challenge.

El volante del auto marcado con el número 22 PIPSAHUB-ProveedoraIndustrialInternacional-GrupoEmpresarial3Mixtecas-Smartmedia-Laurens-BLockMedia-Sardimex-Red´sComm se dijo muy contento con el resultado logrado en su debut en la categoría e indicó que buscará superarlo en el siguiente compromiso en el Autódromo de Querétaro del próximo 20 de junio.

“Estoy muy contento con el resultado, fue una carrera muy larga, donde pudimos estar peleando por la victoria mucho tiempo, al final en la última bandera amarilla se nos fue el triunfo, pero eso me deja con muchas ganas para la siguiente prueba, estoy seguro que tenemos los argumentos para ganar”, subrayó Pérez de Lara González.

“El tercer sitio fue gracias a un conjunto de muchas cosas, un gran coche, me adapté muy rápido a la pista, tengo un gran equipo y al apoyo de mis patrocinadores”, reiteró el capitalino.

Pese al buen inicio que tuvo en la categoría, el actual monarca de Trucks México Series adelantó que seguirá laborando para pulir los detalles que no le permitieron alcanzar lo más alto del podio en el trazado chiapaneco de 1.2 kilómetros de longitud.

“Vamos a seguir echándole muchas ganas, trabajando fuera de la pista para tener buenos resultados, hay que hacer carreras inteligentes y acabar siempre para ir sumando puntos, así como apretar para estar cada vez más cerca de esa victoria”, expresó Andrés.

“El Súper Óvalo Chiapas es muy especial, a las primeras vueltas se me complicó un poco, pero rápidamente agarramos el ritmo, me adapté muy pronto y ya una vez que estábamos cómodos con el coche pudimos empujar y siempre estuvimos en la pelea”, recordó el joven piloto.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus patrocinadores y las recomendaciones que le dan las personas más cercanas a su entorno para poder obtener los mejores resultados en cada competencia.

“Muchas personas me apoyan para estos buenos resultados, tengo coaches, mi papá también lo hace, los ingenieros, me dan muchos consejos del coche y de las pistas que ellos ya conocen, y eso me ayuda a adaptarnos más rápido”, refirió el piloto de 16 años de edad.

“Para preparar la siguiente fecha en Querétaro vamos a tener varias carreras en Estados Unidos en este tiempo, eso nos va a ayudar mucho para lograr el objetivo, vamos con todo, tenemos muchas opciones de llevarnos la victoria”, estimó Pérez de Lara.

EPI Press