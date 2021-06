Andrés Pérez de Lara el novato más rápido de NASCAR Challenge

El piloto novato de la categoría NASCAR Challenge, Andrés Pérez De Lara, representante del auto número 22 Sardimex-3Mixtecas-CIMcreaciónInnovativa-Orpack logró un buen desempeño en la primera y única práctica de este sábado.

Andrés concluyó en la décimo tercera posición de la tabla general de los 31 pilotos, fue el 4º sitio y el mejor de los Novatos de NASCAR Challenge, al cerrar su giro más rápido al óvalo Queretano en 29.936 segundos.

“Es una lástima que se canceló la segunda práctica por lluvia. Teníamos pensado hacer algunas mejoras en el auto, pero las probaremos mañana que será un día de práctica y carrera. Vamos a darlo todo, la carrera es muy larga, entonces va a ser importante estar siempre en la pelea, sin cometer errores.”, señaló Pérez de Lara González sobre su auto.

El vigente monarca de Trucks México Series indicó que quiere hacer su propia historia, ya que desciende de una familia ligada al deporte motor nacional.

“MI papá siempre me ha apoyado, pero yo estoy intentando dejar mi nombre en NASCAR México. Mi papá corrió en NASCAR, pero prefirió inclinarse por el lado de la categoría Gran Turismo. Yo estoy incursionando en las categorías de NASCAR, por ejemplo, estoy en el Programa Drive For Diversity en los Estados Unidos y me está encantando. Así que vamos por buenos resultados en esta temporada para seguir subiendo”, consideró Andrés.

Finalmente, agradeció el apoyo de Sardimex, 3 Mixtecas, CIM Creación Innovativa y Orpack, así como del equipo, y consideró que deberá hacer una carrera inteligente para estar con el coche al cien por ciento para cuando tenga que atacar al final”, puntualizó el joven piloto.

“Vamos por una mejor práctica, calificación y carrera, tenemos todo para hacerlo y sólo falta concretarlo”, declaró el novel piloto.

