Anímicamente no es agradable: Ricardo Ferretti sobre puntos perdidos de último minuto

Mazatlán, México. El estar perdiendo puntos en los lapsos finales de los encuentros ya está pegando en lo anímico dentro del conjunto de Tigres, así lo dejó en claro el estratega, Ricardo Ferretti.

El bigotón señaló que se ha estado trabajando semana tras semana para corregir estos errores, pues los rivales solo esperan una desatención para poder empatarles o ganarles en los últimos minutos.

“Anímicamente no es una situación agradable, sentimos que hacemos todo para poder ganar y al final no lo hacemos, es una situación complicada pero nada que no podamos solucionar, sentimos que estamos haciendo las cosas con un camino adecuado, trabajando, somos superiores, pero en el marcador no resulta, el estado anímico cuando iniciamos los entrenamientos no es el mismo, somos seres humanos, sentimos, vivimos, lloramos, y cuando se gana el estado de ánimo es uno y cuando se empata o pierde son distintos.

Se trabaja toda la semana, se tiene, pero el rival encuentra una distracción y nos empata, son cosas de fútbol, no veo nada del otro mundo, digo cuántos tiros de esquina hubo durante todo el partido, y en uno que tuvimos una mala fortuna nosotros encontraron el gol, no veo otra situación o cosa más que seguir trabajando y arreglar este detalle en la cual los equipos están aprovechando”, comentó en videoconferencia.

Asimismo, un aparente desesperado ‘Tuca’ exclamó a los medios el cómo estos ayudarían al plantel en vez de criticarlo, agregando que por ahora el plantel no necesita variantes pues han estado demostrando superioridad en sua contrincantes.

“Quitando el detalle de táctica fija ¿qué crees que me recomendarías para mejorar mi equipo? si ahorita un amigo tuyo me da una estadística de que somos infinitamente superiores. En el sentido de mejorar, ustedes hacen una crítica, hacemos todo para ganar y no ganamos ¿de dónde ven la situación de no ganar? en el detalle de táctica fija, quitando ese detalle que estoy de acuerdo en el que tenemos que mejorar ¿dime otro punto en el cual mejoraríamos? Ya lo dije, nos falta ser un poco más contundentes con las llegadas que tenemos, no, no lo creo (que falten variantes al equipo)”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez