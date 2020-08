Anuncian transmisiones de Sultanes

La Liga Mexicana del Pacífico y SKY anuncian transmisiones de Sultantes y de toda la Liga Mexicana del Pacífico, con una alianza estratégica que se ha establecido a partir de la Temporada 2020-2021, con la tecnología del grupo MEDIAPRO.

MEDIAPRO es un grupo líder en el sector audiovisual en el mundo, único en integración de contenidos, producción y distribución audiovisual. Cuenta con presencia en 36 países y vasta experiencia en la producción de eventos deportivos internacionales, destacando en el beisbol las últimas dos Series del Caribe y las diferentes etapas del Premier 12.

Esta alianza estratégica marca un precedente en nuestro país, convirtiendo a LMP en la primera liga profesional en México con una producción estandarizada en todas sus sedes.

Los aficionados podrán disfrutar desde el primer lanzamiento del juego inaugural hasta el último out de la próxima temporada la misma calidad de producción para cada encuentro. Así como una mejora significativa para la Serie del Caribe Mazatlán 2021.

Con esto, la Liga Mexicana del Pacífico y SKY refrendan su compromiso de innovar y estar a la vanguardia de las últimas tecnologías, para poder disfrutar con mejor calidad de nuestro beisbol.

Así que, a partir de este periodo invernal, los televidentes no solo podrán disfrutar una nueva forma de ver béisbol, sino con una calidad internacional en las plataformas de SKY y VETV para el sistema de televisión, donde los aficionados podrán encontrar la programación de LMP en los canales del 591 al 595 en calidad estándar y en los canales 1591 al 1595 la calidad HD. Además, podrán seguir dar seguimiento a sus equipos a través de la plataforma Blue To Go vía internet donde quieran que estén.

Esta alianza reitera el esfuerzo de SKY para que la Liga Mexicana del Pacífico llegue a todos los rincones de México, Centroamérica y el Caribe en la mejor calidad para los seguidores del rey de los deportes.