Arranca importante torneo de golf en Monterrey

Con la presencia de los golfistas Sergio Acevedo del club Las Aves, Patricio Guerra del Club Campestre Monterrey, Carlos Treviño de Valle Alto, y Ricardo Perales de Mulligan´s, desde hoy y hasta el domingo se celebrará el Torneo de Pros 2020 en los campos del Club de Golf Las Aves, que promulgó medidas radicales contra la pandemia para los golfistas.

“Se juega al aire libre, la distancia social se puede poner en cinco o seis metros, no se producen aglomeraciones, se puede reservar y pagar por internet sin que haya contacto de dinero y se puede ir directamente del estacionamiento al campo sin pasar por ningún club o ningún sitio cerrado”, dijo Claudia Hernández, presidenta de la Asociación Española de Campos de Golf.

Esto lo aplicó a la perfección el club de golf Las Aves, que se tomó la tarea en serio y protegió al golfi sta desde la caseta de vigilancia hasta el último hoyo del campo. Las reservaciones se realizaron vía app, desarrollada internamente, que no sólo te permite pagar, si no que automáticamente te dice tu horario, hoyo de salida y te permite pedir tus alimentos para no tener que exponerse al virus. Hay fi ltros sanitarios en todo el campo.