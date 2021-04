Arremte Ferreti contra el representante de Nico López: Es un poco hombre

Monterrey, Nuevo León. Fuerte fue como criticó Ricardo Ferretti al representante de Nicolás López, Vinicius Prates, quien con anterioridad expresó su inconformidad con el trato que el estratega auriazul da al charrúa.

El técnico felino respondió al manager argumentando que las quejas solamente han sido suyas y no del futbolista, pues hasta ahora no ha tenido ninguna palabra del uruguayo. En dado caso que se llegue a presentar la situación, contará con el apoyo necesario para salir, sin embargo, es un tema que se requerirá tocar con la dirigencia universitaria.

“¿Dijo el jugador o dijo el representante? Ah, dijo el representante. Yo llamo al jugador y le digo “tu representante dijo esto”, oye, disculpame ‘Tuca” es problema del representante no problema mío ni con usted ni con la institución. A todos los jugadores la puerta está abierta, la situación es sencilla, no me ha llegado nadie pero el día que llegue un jugador y diga ” no estoy satisfecho ‘tuca’ quiero salir”, yo lo ayudo a salir. Si Nico me llega y dice “tuca me quiero ir ” no hay ningún problema, llegas te pones de acuerdo con el jugador, tu costaste tanto nada más trae lo que pagamos por tí, y a lo mejor hasta te doy un descuento. Los grandes equipos como Tigres y muchos grandes equipos en el mundo o las grandes instituciones deportivas, las grandes oportunidades la puerta no es muy grande, es muy chiquita para entrar, ahora para salir es de este tamaño. Si alguien no está satisfecho ahí está el túnel arranquense por ahí, doblen a la derecha, lleguen a la puerta 13 y ahí está la directiva y esta va a decir lo mismo que yo, tu costaste tanto traenos tanto, punto. Aquí nadie está obligado, solo hay una situación, que solo pueden jugar 11 pero ustedes se agarraron de la situación del promotor”, señaló Ricardo.

La ‘gota que rebasó el vaso’ para Prates fue lo ocurrido el domingo pasado, en donde el ‘Diente’ disputó 26 minutos en la victoria 1-0 ante el Querétaro, en la cual entró al 63′ y salió al 90′ por cuestiones tácticas que no muchos tomaron de buena forma, pero que de igual manera Ferretti decidió explicar y de paso arremeter contra el representante.

“¿Alguien de ustedes platicó porque entró Nico y porque tuvo que salir contra Querétaro? Nadie es capaz de hacer un análisis para ver la situación de si está bien dicho lo que dijo el representante o no y yo se las voy a dar por primera y última vez. Al momento que entra Nico en el juego de Querétaro y las cosas empiezan a salir bien, hay una situación en que sale un jugador definitivamente expulsado, y tengo que reemplazar a este, yo escogí a dos para salir no a uno, porque necesitaba defender el resultado y entre estos dos fue el ‘Diente’ y Luis Quiñones. Y el representante cree dentro de su gran capacidad analítica y futbolística que lo único que hacen estos cabrones es venir a chingar y a firmar contratos y ganar el sueldo del jugador y cuando las cosas no están saliendo bien quieren proteger su 10 por ciento, y como son poco hombres mandan mensajitos con ustedes cuando a la hora de la firma del jugador me vienen a lamer los…pies para contratarlo. Son así de chiquitos, así, solo saben ver sus intereses, su conveniencia y aquí nosotros vemos el beneficio global, íntegro, institución y equipo”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez