Así elegirán en el Draf de la NFL

Así elegirán en el Draft de la NFL, y es que luego de que la temporada se le terminó para las 18 franquicias, siempre hay un premio de consolación para los más malos y ese es el orden del Draft en el que se eligen a los más destacados prospectos colegiales, con el equipo con peor récord del 2020 teniendo la primera selección en el 2021, como son los Jacksonville Jaguars.

Por delante aún están los Playoffs rumbo al Super Bowl LV, pero las primeras 18 selecciones del Draft 2021 están definidas, donde sobresale que los Miami Dolphins tendrán dos picks por un acuerdo previo con los Houston Texans.

Recordemos que en 2020, Joe Burrow fue el primer elegido por los Cincinnati Bengals, que ahora serán quintos en el orden; la segunda selección el año pasado fue Chase Young, el ala defensiva que jugará la Postemporada con Washington contra Tom Brady y los Buccaneers.

El orden completo se conocerá hasta que termine el Super Bowl del próximo 7 de febrero, con los equipos eliminados en rondas previas ocupando un lugar hasta que el campeón sea puesto en la casilla número 32 de la primera ronda.

Orden del Draft 2021 de la NFL Jacksonville Jaguars New York Jets Miami Dolphins (de Texans) Atlanta Falcons Cincinnati Bengals Philadelphia Eagles Detroit Lions Carolina Panthers Denver Broncos Dallas Cowboys New York Giants San Francisco 49ers Los Angeles Chargers Minnesota Vikings New England Patriots Arizona Cardinals Las Vegas Raiders Miami Dolphins.