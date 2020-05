Benditas Redes Sociales

El deporte pasa por un momento complicado, el no poder entrenar como se acostumbra sino a través de aplicaciones y con la ayuda de la tecnología ha convertido a las redes sociales en una herramienta indispensable para la práctica continua de cualquier disciplina en estas fechas.

Fernando Galván, especialista en el tema de redes sociales y quien labora en Microsoft explica la importancia de las nuevas tecnologías y como vinieron a salvar a muchos trabajos y entre ellos el deporte en todas y cada una de sus modalidades y niveles.

“Los empresarios y mucha gente no creían en el home office, se negaban a invertir en ellas, pues pensaban que los trabajadores, estudiantes o deportistas no iban a realizar su labor. Pero ya se dieron cuenta que no es así y que los resultados son excelentes”, explicó Fernando Galván.

El simple hecho de tener a tus jugadores practicando y monitoreados por su entrenador a distancia, quienes, a su vez vía aplicaciones como Cisco, Teams, Zoom les facilitaron su trabajo, pero sobre todo pudieron continuar con un programa básico de acondicionamiento.

“Si esto hubiera pasado hace años cuando no se tenían estas aplicaciones el pensar en tener a sus jugadores en los entrenamientos sería imposible. Hoy es lo contrario, y aunque aún no se puede trabajar en equipo que es básico para las disciplinas de conjunto, al menos los mantienen en forma”, destacó el ingeniero en sistemas.

Además de estas formas de practicar, las nuevas tecnologías te permiten levantar estadísticas, ya que existen programas muy sofisticados que le pueden dar seguimiento a uno o más jugadores durante un encuentro en tiempo real, esto sin dejar a un lado el medir distancias recorridas, nivel de intensidad, efectividad y mucho más.

“Los nuevos programas enfocadas a deportes de manera específica son tan avanzados que se convierten en un asistente muy eficaz para cualquier coach, dándole información de gran valor para la evaluación de un staff de entrenadores que superan por mucho los apuntes de una hoja o pizarrón”, señaló Fernando Galván.

Además el hecho de realizar cursos, capacitaciones, juntas y muchas más actividades vía aplicaciones han acortado distancias, unieron esfuerzos y redujeron de manera significativa los gastos de operación como traslados, hospedaje, comidas y mucho más. Quizá aún no sea tan bien visto por las anteriores generaciones, pero las actuales ya cambiaron su modo de ver el trabajo y la realización de muchas actividades, entre ellas el deporte, donde el uso de las nuevas tecnologías es determinante.

Para el especialista en unos años o tal vez meses el mundo cambiará y lo define así, “Se viene una época muy fuerte y competitiva para las empresas creadoras de aplicaciones, las habrá de todo y de mucha calidad, en donde el deporte será un campo muy fecundo, así que el handball se verá favorecido por esta tecnología y de seguro entrenadores, jugadores, directivos y padres de familia tendrán que dominar estar herramientas para estar cada día más cerca de sus equipos, hijos y torneos”.

En pocas palabras, la tecnología llegó para quedarse y apoyar en todo momento al deporte, donde cada vez se observan mayores usos, y no sólo en el tema de preparación, sino también de programas enfocados en el desempeño del jugador, del equipo y de la difusión de sus actividades, pues hoy en día siete de cada 10 personas sigue más un evento deportivo en los Estados Unidos por internet que por las tradicionales formas de verlo como lo es la televisión.

Se puede decir que hoy el handball trabaja bajo el uso de la tecnología en casi todos los aspectos y tanto coaches como jugadores utilizan la internet y sus aplicaciones para estar en contacto y entrenar a diario, algo que hace cinco años sería casi imposible.

Redacción: Enrique Fernández