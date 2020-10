Boca Jrs estará en semis

Los entusiastas integrantes del Deportivo Boca Juniors aprovecharon bien sus oportunidades, para conseguir la victoria por 2-0 ante el Deportivo Cadillac y de esta manera alcanzar el boleto a las semifinales, en el torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, dirigida por el señor Carlos Medina.

Encuentro más que interesante y reñido, perteneciente a la categoría de Primera División, celebrado en el campo dos, en la unidad deportiva Camino Real, lugar hasta donde se desplazaron una buena cantidad de aficionados, seguidores de ambos cuadros quienes disfrutaron de un choque de poder a poder.

Boca Jrs, de la colonia Fomerrey 36 llegaba como favorito en el papel, luego del segundo lugar alcanzado en la general, en tanto Cadillac lo hacía en séptimo sitio.

Pero eso quedaba atrás y dentro del terreno de juego estaban dos equipos decididos a luchar con todo por el boleto a la prefinal, por lo cual desde el mismo primer silbatazo del árbitro central ambos cuadros se lanzaron a la ofensiva, en busca de conseguir un gol tempranero, que les diera la tranquilidad para manejar la situación.

Lo que valió para presenciar acciones de peligro, tanto en una, como en otra guarida, donde los defensores redoblaban esfuerzos, en su afán por mantener a raya a los artilleros enemigos, que llegaban con no muy buenas intenciones.

Pero los de Boca, con más experiencia empiezan a tejer mayores peligros y lo reflejan en el marcador, cuando Rolando Zamora sorprende a los rivales, al mover las redes y conseguir el tanto de la quiniela, ante la algarabía de sus seguidores.

Los de Cadillac no se quedan cruzados de brazos y se lanzan al ataque, para crear varios peligros que no llegan a clarear, no así los de Boca logran otra letal ofensiva, la cual es cristalizada por Adrián Alvarado, para conseguir el 2-0, que a la postre sería definitivo al marcar la diferencia y asegurar su estancia en las semifinales.