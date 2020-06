Brayan Muñoz, handball, pasión y fuerza es su química

Para Brayan Muñoz el handball sólo tiene una explicación, el jugarse con pasión, fuerza y emotividad, ya esta fórmula es lo que llevó al joven jugador al éxito en las canchas.

Formando en el Gimnasio Revolución de San Nicolás cuando tenía 10 años de edad, sería el coach Sergio Pérez, quien le dio a conocer los secretos del balonmano a su corta edad, deporte que nunca más dejó, sino por el contrario, comenzó a involucrarse más y más.

“Tenía 10 años y practicaba también el basquetbol, ya que el profe Sergio también lo enseñada, pero me incliné más por el handball no sólo porque era para mí un deporte nuevo, sino también porque se juega con mucha fuerza, existe contacto y se debe tener pasión, todo eso me llevó a decidirme por él”, explicó Brayan Muñoz.

Pero y ¿Cómo era que Brayan acudía a entrenar todos los días?, era simple, sus padres trabajaban por lo que el pequeño se quedaba en una estancia cercana al gimnasio y uno de los requisitos era entrenar un deporte y así sucedió, ingresó al balonmano para convertirse en uno de los mejores jugadores en Nuevo León.

Desde ese tiempo sus cualidades físicas en la cancha le permitieron defender los colores de San Nicolás en las Olimpiadas Escolares, donde en su primera participación consiguieron el tercer lugar.

“Llegué a jugar dos Olimpiadas Municipales, en el 2011 fuimos terceros y al año siguiente logramos el título y de ahí me llamaron a la Selección Estatal. Desde ese año he acudido a todas las Olimpiadas Nacionales comenzando con Baja California y a partir del 2014 pudimos subirnos al pódium con tres segundos y tres primeros en el 2015, 17 y 19”, señaló Brayan Muñoz.

Hoy el joven jugador defiende los colores de la Sub 20 dirigida por el coach Jesús Plata, donde el ser central es lo suyo y donde se siente cómodo, ya que le gusta liderar el ataque y romper las defensas enemigas.

Además de competir con los colores de Nuevo León en diversas categorías pasando por las Infantiles hasta la Sub 20, Brayan también compite desde el 2016 con el representativo estatal en el Nacional Premier, donde hoy son los actuales monarcas.

“Estuve también en el Nacional de Clubes con Ministros, aunque soy el fundador del equipo Wolfs donde participan varios compañeros de mi edad y que son seleccionados o estatales o nacionales. Además de ser miembro desde el año pasado de los Tigres de la UANL, en donde esperamos ir por el tricampeonato, pero todo depende que se lleven a cabo”, destacó el joven jugador.

A sus 19 años de edad, Brayan desea seguir como seleccionados al menos seis ediciones más en cuanto a Universiadas y dos en Olimpiadas, donde el único objetivo sería conseguir el oro y mantener a Nuevo León en el sitio de honor dentro del handball.

En estos casi 10 años de jugar para Nuevo León el balonmano le permitió conocer no sólo toda la república, sino también viajar en el 2014 a Italia, además de competir en Puerto Rico y Cuba, pero no descarta ir en fechas próximas al Panamericano Universitario con los Tigres.

“Creo que todavía puede crecer más en el balonmano y formar parte algún día de la Selección Sub 20 o de la Mayor y jugar para mi país, eso es algo que está en mis planes”, añadió Brayan Muñoz.

Con una larga lista de títulos, no sólo en la Selección de Nuevo León, sino también en Universiada, Nacional de Clubes y ligas locales, Brayan Muñoz continúa entrenando todos los días en espera del retorna a las canchas y con ello la posibilidad de levantar más preseas de oro en el deporte de sus amores, el handball.