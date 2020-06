Brenda Govea, una guerrera de la cancha

Durante su infancia Brenda Govea practicó diversos deportes, entre ellos la natación, basquetbol e incluso en tae-kwon do, donde destacaba, pero ese segundo llamado que tuvo a la Selección de Nuevo León le hizo reflexionar y decidirse por el handball, disciplina que hoy practica con pasión.

Branda conoció el balonmano cuando entrenaba en el Deportivo Revolución de San Nicolás, donde su primer entrenador, Sergio Pérez le vio aptitudes físico- atléticas para incursionar en esta nueva disciplina para ella.

“Desde niña he practicado diversos deportes; primero la natación, luego el basquetbol y el tae-kwon-do, en donde llegué a ser cinta negra. Pero un día el profe Sergio me vio y me dijo que podía destacar en el handball y aunque no lo conocía me decidí y me puse a entrenar en el Deportivo Revolución”, explicó la joven seleccionada.

De inmediato Brenda participó con la selección de San Nicolás en los Juegos Municipales y de ahí vendría la invitación a jugar para Nuevo León, donde ya tiene la experiencia de dos Olimpiadas Nacionales; la de Chihuahua en el 2018 donde se consiguió el bronce, y el año pasado en Colima, ahí la Selección Juvenil se adjudicó el oro de la mano de su entrenador Sergio Muñoz.

Sin embargo, en esos años de práctica la joven jugadora dejó un tiempo el balonmano para retornar al tae-kwon -do y fue en esa segunda invitación por parte de la entrenadora de la Selección de Nuevo León lo que la hizo reflexionar y retornar al deporte de sus amores, el handball.

Las buenas actuaciones en Chihuahua durante la Olimpiada Nacional fue la puerta de entrada al representativo nacional y esta llegó de la siguiente manera. “Mis compañeras Valeria Cañamar y Tamara Cervantes me dijeron que había gustado a la entrenadora Adriana de la Selección Mexicana y ella después me mandó toda la papelería y fue así como llegué al equipo”.

El arribo de Brenda Govea a la Selección Mexicana se dio a los 14 años, cuando partió al CNAR para entrenar y jugar al lado de compañeras de mayor edad y experiencia, pero eso no la intimidó, sino por el contrario, la motivó a seguir adelante, ya que no echaría a perder todo el camino recorrido y el esfuerzo que le costó llegar hasta donde se encuentra ahora.

“Sí es difícil, porque estás al lado de jugadoras de todas las edades, pero la selección es como una familia, todas nos ayudamos. Además, las entrenadoras nos apoyan mucho y eso lo disfruto y aunque hoy estamos practicando desde casa, sabemos que en algún momento regresamos y tenemos que estar al cien”, añadió la jugadora regia.

Brenda reconoce que esto no sería posible sin el apoyo de su familia, y en especial de su abuelita, Margarita Villegas San Cruz, quien siempre la acompañó e incluso le llevaba a los entrenamientos cuando sus padres por el trabajo no podían.

Su madre, Brenda Ramón Villegas, reconoce esa gran entrega de su hija, sobre todo en estos momentos complicados, pero en donde su pequeña sigue con la misma entrega y dedicación de siempre, pues el tiempo de regresar a la selección llegará y tiene que estar lista para lo que viene.

“Ahorita la estamos disfrutando mucho en casa, ya que se fue a México a los 14 años y no fue nada fácil para la familia, pero como siempre lo ha dicho nuestra hija, hay que seguir adelante”, exclamó la madre de la jugadora.

Lo que puedo decir, añadió la señora Branda Ramón, es que vimos todo el proceso de nuestra hija y como creció en el handball, ahora se enfrenta a jugadores de mayor edad y eso no la intimida. La prueba fue en Ciudad Valles hace unos meses, en donde participó para el CNAR y lograron el título.

Para su padre, Eusebio Castro, su hija es toda una guerrera en la cancha y en su vida, no se dobla por nada y sigue adelante con sus proyectos, donde está el mantenerse en la Selección Mexicana.

“La vemos cómo termina toda sudada y cansada, pero está convencida de que jugará para la México. Incluso antes de irse al CNAR nos decía, me voy a ir a la Selección y luego a jugar a otro país. Tiene mucha determinación y carácter, eso la ha llevado a entrenar con las mejores”, comentó su padre.

De la mano de su familia, Brenda Govea sigue con sus sesiones diarias desde Monterrey y en espera del llamado a la selección, sin olvidar que lo primero es seguir las indicaciones de sus entrenadoras y no perder el objetivo, que es mantenerse a un buen nivel para buscar un sitio en el representativo nacional, ya que tienen en puerta el Mundial de Clubes, boleto que se ganaron en el Nacional realizado en Ciudad Valles, así como el evento Intercontinental de Colombia, al cual de