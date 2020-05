Camino Real, un pequeño Santa Catarina

Por muchos años el lecho del río Santa Catarina fue considerado como el centro deportivo más grande del mundo, dada la infinidad de canchas donde se practicaban diversos deportes, como el futbol, béisbol, softbol, volibol, basquetbol, ciclismo y atletismo.

El grueso de las actividades se concentraba en el futbol, donde un mayor número de campos estaban destinados para la también liga más grande del mundo, la Federación Deportiva de la CNOP, pero también actuaban la liga Oficial, Hispano, CROC, Nuevo León 2000, Aifas, Afa, Española, Burócratas, Maestros y hasta los feligreses de las distintas iglesias eclesiásticas.

Los fines de semana se presentaba un mundo de personas, tanto equipos, jugadores, árbitros, vendedores ambulantes y familias enteras, para convertir aquello en toda una fiesta del futbol amateur.

Todo eso se vino abajo, a la llegada del alcalde Felipe de Jesús Cantú, quien vendió el permiso a la organización del Parque Río, para acabar con toda una tradición, pues ya no se podía practicar el deporte, si no se cubría una cuota económica, que no estaba al alcance de la clase trabajadora.

Hoy en día, muchos jugadores manifiestan que la unidad deportiva Camino Real, es en sí, “un río Santa Catarina en pequeño”, dada la gran cantidad de equipos, que domingo a domingo hacen acto de presencia, acompañados por un buen número de aficionados, para realizar su encuentro de la jornada, en el torneo de la liga Popular Escobedo.

Enclavado en las Av. Las Torres y Camino Real, en los límites de Escobedo y Monterrey, este espacio hace recordar aquellos días en el río Santa Catarina, donde se congregaban familias enteras para disfrutar de su deporte favorito, pues aparte de la práctica, también la participación en el torneo está al alcance de la clase trabajadora, con premiación de primera, arbitraje a la altura y calidad de buen nivel, aunado a la disciplina, que hace de este espacio, el ideal para el disfrute de las familias y recordar aquellos días en lo que fuera el lecho del río Santa Catarina, el centro deportivo más grande del mundo.