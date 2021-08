Cancelan el Gran Premio de Japón

Por segundo año consecutivo, el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 ha sido cancelado debido a la situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19.

Si bien, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se realizaron sin mayores complicaciones, las autoridades niponas consideran que no pueden garantizar la misma seguridad en el caso del deporte automotor.

Esta competición estaba contemplada para que se realizara entre el 8 y 10 de octubre en el Circuito de Suzuka, sin embargo, los organizadores consideran “inevitable cancelarla”.

Sin embargo, se anunció también que se está trabajando y se tiene contemplado que la carrera sí se celebre en 2022, y sus preparativos ya han comenzado.

“Formula 1 is now working on the details of the revised calendar and will announce the final details in the coming weeks” #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 https://t.co/lP6nbrYcAb

— Formula 1 (@F1) August 18, 2021