Celebra Martínez, el regreso al agua

Cumpliendo con los protocolos de sanidad implementados por el INDE, el nadador nuevoleonés, Raúl Alberto Martínez Valdés, retornó a sus entrenamientos de cara a clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

El medallista de plata de los pasados Juegos Para Panamericanos de Lima 2019, externó sentirse feliz por regresar a su rutina de dos horas diaria de entrenamientos que realiza en la alberca del Centro Acuático del CARE, Niños Héroes.

“Estoy feliz de volver otra vez a la alberca, extrañaba el dolor de músculos”, dijo sonriendo el especialista en los 50 metros mariposa clasificación S6 y que se ubica en el sexto lugar del ranking mundial del IPC (International Paralympic Committee) por sus siglas en inglés.

El becario del INDE N. L. mencionó que la etapa de confinamiento por la pandemia mundial del COVID-19, la sobrellevó de forma sustancial al no cesar en ningún momento sus ejercicios de acondicionamiento físico que aún continúa realizando en casa, que al igual que en la alberca son supervisados por su entrenadora Carmen Siller, con quien trabaja desde hace ocho años.

“Estuve haciendo ejercicios básicos, también nadaba en una alberca chiquita que me prestó un amigo, claro que no era lo mismo, pero mi mentalidad era hacer ejercicio, era ponerme en forma para cuando me avisaran estar listo y preparado”, subrayó el estudiante del segundo semestre de la carrera de Licenciado en Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Añadió que su objetivo es lograr su boleto a Tokio y de hacerlo serán sus segundos Juegos Paralímpicos, los primeros fueron los de Río 2016 donde logró el noveno lugar en 50 metros mariposa con tiempo de 34.55 segundos.

Algunos eventos de carácter selectivo que se pausaron por la emergencia sanitaria fueron la Copa Americana de Para Natación en Indianápolis y el Segundo Abierto Mexicano de la especialidad, aún sin fecha de actualización.

Con información del INDE