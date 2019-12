Chavez Jr. no da el peso, y cambia de categoría

La falta de disciplina sigue siendo un factor en el boxeador Julio César Chavez Jr. Ahora, el hijo de la leyenda no dio el peso acordado para medirse a Daniel Jacobs, pero decidió subir su categoría a 173 libras, luego de las 168 pactadas previamente.

Al no ser una pelea por campeonato, ambos equipos no tuvieron problema en cambiar las condiciones tras las charlas que se realizaron a lo largo de la semana, aunque eso le acarreará al Hijo de la Leyenda una fuerte multa, cuya cifra no se dio a conocer, pero que según reportes en la prensa de EU sería cercana al millón de dólares.

“Sé que Daniel es un gran peleador, pero estoy listo; lo conozco, lo vi en un par de peleas, lo vi cuando perdió ante Canelo. Puede ser mi última oportunidad en el boxeo”, lanzó Chávez Jr. en conferencia.

Chávez subió a la báscula con un peso de 172.2 libras, mientras que Jacobs lo hizo con 167.9 en la Talking Stick Arena de Phoenix, en donde se espera una gran entrada.

El pesaje se dio dos días después de que le fuera levantada una suspensión por negarse a pasar por un control antidopaje, aunque eso no lo exime de aclarar qué sucedió a la Comisión Atlética de Nevada.