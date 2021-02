‘Checo’ Pérez miró por primera vez su nuevo vehículo

El piloto mexicano Sergio Pérez miró por primera vez su nuevo vehículo, que contará con los colores característicos que se han visto en temporadas pasadas en la escudería Red Bull, y pasará de ser un modelo RB16 en 2020, a un modelo RB16B.

A través de un video el mexicano junto con Red Bull nos enseña lo que sera el RB16B con grandes detalles, este será el nuevo auto de Perez.

“Es sorprendente, sabes. El nivel de ingeniería es muy impresionante. Quiero pelear por el campeonato este año”, dijo el holandés Verstappen .

A lo largo de su aún joven, pero nutrida historia en la F1, Red Bull ha contado con 17 diferentes automóviles y en este tiempo suman 300 carreras. Sus logros son 64 triunfos, 63 poles, 183 podios y cuatro títulos mundiales, todos logrados con Sebastián Vettel.

Oh, how we have missed that sound 🎧🥺 #PoweredbyHonda 🎶 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/4jl1Ed2NSS

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021