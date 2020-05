Chema Vives, un español con sangre mexicana

Dicen que para los españoles el balonmano es como una religión y para muestra un botón, Chema Vives, una apasionado de este deporte y que como dicen, almuerza, come y cena handball los 365 días del año.

Chema, como le conocen sus amigos, nació en Pamplona y conoció el deporte a los 10 años de edad, cuando estudiando en la escuela Los Maristas tuvo ese primer contacto con el balón, para a la vez defender los colores de la cantera del San Antonio.

Como todo pequeñito, sus inicios en el handball fueron rotándose en todas las posiciones, pero más tarde su entrenador le encontró su lugar en la cancha y lo narra así, “ Fue entre los 12 y 13 años que ya me ubicaron de central o lateral, donde me he encontrado muy bien desde ese tiempo”.

Hoy y pese a la contingencia por el Coronavirus, el entrenador Chema Vives no sólo piensa en el handball, sino que también se la pasa estudiando y leyendo acerca del deporte de sus amores, aunque no olvida como llegó al balonmano.

“ Yo jugaba baloncesto, pero me incliné por el balonmano porque me pareció un deporte más atractivo, veloz y divertido”, destacó Chema Vives.

Como todo deportista que se entrega a su disciplina, las historias en la cancha sobre , algunas buenas y otras no tanto, pero el entrenador español las recuerda con agrado de la siguiente manera.

“Juegué siempre en el mismo club, Marista San Antonio hasta los 18 1 19 años , ya que lo compaginé con la de entrenador de ese mismo equipo a tan corta edad. Luego me llegó la oportunidad de dirigir en la máxima categoría, por lo que tuve que dejar la cancha para convertirme en estratega”.

Pese a ellos, Chema Vives aún recuerda que como infantil tuvo la oportunidad de estar en alguna concentración nacional, momentos que hablan de su capacidad como jugador , así como el ganar algunos regionales en las fases finales del campeonato nacional de España.

Como entrenador, profesión a la que aún dedica parte de su vida, la inició comandando a niños muy pequeños en la escuela donde estudió, Maristas San Antonio y de ahí pasó a dirigir el Anaitasuna en las categorías de Cadetes y Juvenil.

“Más tarde pude compagina la coordinación de clubes como el Marista y Oberena, con la de entrenador de este último en categorías nacionales. Una de ellas en la División de Honor”, añadió Chema Vives.

Tiempos más tarde Vives pasaría a comandar el segundo equipo de Itxako, que es el semillero para el primer equipo, por lo que estuvo al frente de muchas jóvenes promesas. De ahí pasó a dirigir al Beti Onak, donde tuvo la oportunidad de conocer a la regiomontana Selene Sifuentes, a quien entrenó por un largo tiempo en España. Esa experiencia duró tres años en la División de Honor Plata.

“Luego pasé junto a Selene a entrenar al Itxako en máxima categoría y disputando competencias europeas. Al acabar esa aventura retorné al Beti Onak, donde alterné mi participación colaborando con la Federación Mexicana de Handball en la Selección Femenil. Y desde hace dos años me encuentro en Anaitasuna “, explicó Chema Vives.

Su cariño a México y su balonmano lo colocan como un entrenador al que muchas jugadores y jugadores nacionales admiran, así como directivos, ya que sabe y quiere compartir sus conocimientos y experiencias, logrando así que deportistas como lo es Selene Sifuentes consiguieran competir en el máximo circuito del balonmano en España.

Chema Vives pasa hoy sus días, pero sobre todo sus tardes y noches en las canchas de handball, demostrando que siempre se puede lograr lo que se sueña , pero para ello se requiere, entrega, pasión, disciplina y mucho , pero mucha actitud y trabajo diario.

El balonmano de México estará siempre en deuda con Chema Vives, quien es un español, pero que lleva también en su corazón los colores verde , blanco y rojo del país azteca.

Redacción: Alfonso Aguilar