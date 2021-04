“Chicas súper poderosas” dan al CF Trini el título del fútbol rápido infantil

Defendiendo, armando y anotando: Linda Martínez, Laila García, y Renata De la Cruz con los colores de su equipo y la determinación bien puestos llevaron a su equipo CF Trini a la conquista del título de la categoría infantil 2013-2014 de fútbol rápido en la Liga CasaBella al imponerse en forma contundente sobre el Milán Las Torres.

El encuentro celebrado la mañana del sábado 3 de abril en las instalaciones deportivas ubicadas en el municipio de San Nicolás, enfrentó a los dos mejores equipos del torneo quienes dieron lo mejor de sí dentro de una categoría que se caracteriza, al igual que todas las infantiles de la Liga, por estar conformados en forma mixta (niñas y niños).

Tomando el mando del partido desde su inicio el equipo “del Trini”, quien alineara en su zona defensiva a Linda Martínez, en la media cancha a Laila García y en su delantera a Renata De la Cruz, quienes aportaron todas su capacidad para hacerse presentes en el marcador a través de Manuel Ontiveros (1-0), seguido de un triple de la pequeña Renata (4-0), mientras que Tadeo Garza hizo presente al Milán abriendo la esperanza de una reacción.

Pero otro “hat trick” de Marcelo García (7-0) aunado a un doblete de Nicolás “El Dientito” López (9-0) dejaron un abultado al concluir la primera parte del partido.

En la reanudación del encuentro, nuevamente la máquina goleadora del CF Trini continuó su marcha trayendo consigo una anotación más de Renata De la Cruz, un triplete más de Marcelo García, el segundo doblete del “Dientito” López y el cierre triunfal de Eduardo Herrera.

Siguiendo los protocolos tradiciones de las ceremonias de premiación para las categorías infantiles, Gerardo Guerra Lozano, presidente de la Liga CasaBella realizó la premiación respectiva a los equipos contendientes, siendo el Milán Las Torres ganador del 2° Lugar quien primeramente lo recibiera y posteriormente bajo un estruendoso sonar de “claxons” como ya se hizo costumbre en esta pandemia, el equipo CF Trini recibió el trofeo de campeones, mientras sus padres los celebraban desde sus autos.

Sueña Renata jugar en Tigres Femenil

Residente del municipio de Apodaca, y con la desesperación por no poder jugar fútbol durante cerca de un año debido a la pandemia del COVID 19, Renata Marlen De la Cruz, integrante del equipo CF Trini, sueña con llegar alcanzar su sueño de algún día llegar a jugar con el equipo profesional de Tigres Femenil.

Sin importar jugar con niños, aunque en su equipo hay tres niñas más, mucho menos sentir miedo por recibir fuertes “balonazos” durante el juego, la menudita jugadora de apenas 1.15 metro de estatura, se desenvuelve con gran soltura y técnica en el rectángulo sintético donde disfruta driblando rivales y anotar en la meta enemiga.

“Yo juego fútbol desde los 4 años y no me importa hacerlo con niñas y niñas solamente disfruto el jugar, por eso sufrí mucho el no poder hacerlo durante a la pandemia ya que me gustaría llegar a jugar en el equipo Tigres Femenil”, concluyó Renata quien por el momento participa con su equipo CF Trini en la “Liga de las futuras estrellas infantiles…CasaBella”.

Con más 20 goles en su haber al concluir la temporada infantil de fútbol rápido para niños de 7 y 8 años en la Liga CasaBella, Renata Marlen estudiante de la escuela Rafael Anaya.

Redacción: Raúl Guevara