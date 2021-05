“Chima” Ruiz confirma que se queda en Tigres

Monterrey, Nuevo León. A escasas horas de que Miguel Herrera sea anunciado y presentado como el nuevo estratega de Tigres, su cuerpo técnico quedó completado con la confirmación de Marco Antonio Ruiz.

El apodado “Chima” confesó que eligió esta opción pese a haber tendió ofertas fuera, tomando el rol de auxiliar institucional del ‘Piojo’ junto a Óscar Escobar y Álvaro Galindo.

“Ya les había comentado el interés tanto de la directiva como de Miguel para que yo siguiera dentro del cuerpo técnico. Me vio Miguel la semana pasada y me explicó de su interés y que para mi era importante primero arreglar las cosas con Tuca. Por el momento si voy a estar colaborando como lo he estado haciendo por la experiencia de estar trabando con jóvenes, desde un inicio la propuesta de ellos fue muy concreta, que formara parte del cuerpo técnico que llegará de manera institucional y ahora seré el auxiliar institucional”, confesó a las afueras del ‘Uni’.

Dicha decisión la tomó tras haber hablado con Ricardo Ferretti, a quien le dio las gracias por darle la oportunidad de llegar al equipo felino y con el que no tiene problema por seguir en el próximo proyecto.

“Todo está muy bien con él, no hay ningún problema, tengo muchísima confianza, no hay nada mas que palabras de agradecimiento para Tuca porque siempre me ha brindado su confianza y he hecho lo que correspondido y para mi era muy importante tocar eso con él”, agregó.

Por último, Ruiz está consciente que esta chance puede llevarlo a realizar su máximo sueño que es dirigir en Primera División, algo por lo que lleva preparándose desde hace 12 años.

“Mi aspiración es dirigir en Primera División, me he preparado para eso y tengo 12 años de trayectoria he dirigido mundiales juveniles, ellos lo saben bien y Miguel me ha comentado que si el día de mañana me sale una oportunidad lo platicaríamos, me enfoco siempre en el presente ya vez uno nunca sabe lo que pueda pasar, seguir igual, aportando lo que pueda hacer y contento, al final contento de seguir en casa”, culminó.

Redacción: Edgar Martínez