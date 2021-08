Cierran atletas de NL participación en Tokio

Con una final olímpica para Andrés Villarreal, fue como concluyó la participación de los atletas representantes del INDE Nuevo León en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Fue una experiencia bastante complicada porque tuve una lesión en las cervicales, un esguince en la faceta L4 y L5, de hecho, existía la incertidumbre de si iba a poder competir, y aquí estamos, finalista en mis primeros Juegos Olímpicos, pero esto no se va a quedar así, estoy seguro que en los próximos Juegos le puedo dar una medalla a mi país. El estar aquí me hace uno de los mejores del mundo, porque no he entrenado semanas ni meses, he entrenado 17 años para esto, y voy a seguir entrenando para dar lo mejor.” Fueron las palabas del clavadista Andrés Villarreal al finalizar su participación en Tokio, habiendo cerrado en el lugar 12 de la final olímpica.

Con esto se cierra la máxima participación de atletas representantes de Nuevo León en una justa olímpica. Fueron 15 los deportistas que se brindaron al 100% en busca de dar una alegría al país, y lo consiguieron.

Imborrable será la medalla de bronce conseguida por Carlos Rodríguez y César Montes en Fútbol, vencer al anfitrión Japón en esa fase fue sin duda un triunfo que queda para la historia del deporte en el país, y que convierte a Carlos Rodríguez en el sexto medallista olímpico nacido en Nuevo León.

La fosa del Tokyo Aquatics Centre fue testigo de la histórica presencia olímpica de clavadistas nuevoleoneses, además de Andrés Villarreal, los destacables cuartos lugares de Juan Manuel Celaya, Diego Balleza y Carolina Mendoza, en sus respectivas pruebas, así como la participación de Osmar Olvera quien logró posicionarse entre los mejores 18 de la competencia apenas a sus 17 años de edad.

Por su parte, Rut Castillo emocionó a todo México con su también histórica presentación, dándole a nuestro país la primera participación de la Gimnasia Rítmica en unos Juegos Olímpicos.

Tokio significó la segunda participación olímpica de forma consecutiva para la remera santiaguense, Kenia Lechuga, quien logró el cuarto lugar en la Final C, y a pesar de no haber competido por medallas, logró clasificarse en puestos importantes para participar dentro de las competencias internacionales que forman parte del inicio del nuevo ciclo olímpico.

José Luis Sánchez también tuvo su segunda participación olímpica en el Tiro Deportivo, con el Rifle de Tres Posiciones 50 m, el nuevoleonés no logró clasificarse a la final quedando a sólo 22 puntos de colarse entre los ocho mejores de la competencia.

Otro atleta nuevoleonés que sumó su segunda cita olímpica fue Diego Del Real en el Lanzamiento de Martillo, enfrentando a los mejores atletas del orbe, Diego no logró clasificarse a la fase final y pelear por medallas, sin embargo, dio muestra que los sueños se cumplen cuando se trabaja para ello, y ahora su mirada está enfocada en París 2024.

El Bádminton mexicano femenil también tuvo a una representante del INDE con Haramara Gaitán, quien al igual que Rut Castillo encontraron en Nuevo León el apoyo necesario para cumplir el sueño de representar a su país en unos Juegos Olímpicos, y con Carolina Mendoza que cumplió el sueño por segunda ocasión tras su participación en Londres 2012.

En la disciplina de Ecuestre, Eugenio Garza y su caballo Armani, representaron a Nuevo León y a México en pruebas individual y por equipo, sin embargo, no logró colarse a las primeras posiciones.

Tuvieron que pasar 17 años para que un nadador nuevoleonés tuviera participación en unos Juegos Olímpicos, Gabriel Castaño fue el único nadador nacional en dar la marca A que exige la FINA, objetivo que consiguió en Mission Viejo, California, apenas un par de meses antes de la cita olímpica, en Tokio, Castaño no logró clasificarse a las finales, pero la experiencia obtenida le ha dejado firme la meta de conseguir ese objetivo en París 2024.

También en el Béisbol nuestro estado tuvo un representante, Ramiro Peña, el jugador de los Sultanes de Monterrey y ex jugador de Grandes Ligas con equipos como los Yankees de Nueva York, vio acción en Tokio, y aunque la selección de esa disciplina no logró una buena actuación, Ramiro cumplió uno de sus sueños dentro de su carrera deportiva.

De esta forma fue como cerraron su participación los representantes de Nuevo León en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero será en unos días que dentro de los Juegos Paralímpicos aparezcan los atletas del INDE; Mario Santana Ramos, en el Lanzamiento de Clava, y Román Ruíz en el Lanzamiento de Bala, buscando conseguir una medalla que también sería histórica para el estado.

Con información del INDE