Clásico Regio Femenil superó expectativas

Formó parte del primer Clásico Regio Femenil en la historia la marcó para siempre. Sofía Ochoa, ex de las Rayadas, sonríe al recordar cómo inició todo, con un derbi de Copa en el 2017. Esa tarde del 4 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Femexfut, ‘nació’ el ahora llamado Clásico Nacional del balompié de mujeres.

“Era el primero, era muy emocionante. Nunca se había dado en la historia, era una copa piloto y disputar ese primer partido fue un orgullo pertenecer a esa generación que abrió punta en el futbol femenil, al menos con las Rayadas.

“Sabía que los equipos regios iban a estar en los primeros lugares y eran los clubes que le iban a invertir, era lo que veía venir, pero tal vez no a la escala de llenar estadios, de disputar finales entre nosotros, fue algo que me abrió los ojos”, comentó Ochoa a CRACK.

Por otra parte, aplaudió el valor de la jugadora Balvina Treviño de manifestarse en contra de los sueldos bajos de las futbolistas.

“Tiene toda la boca llena de razón. Quizá no se pueda ganar como un (Rogelio) Funes Mori, como un (Dorlan) Pabón o como un (André-Pierre) Gignac porque sabemos las jugadoras que no generamos lo mismo, pero lo que sí se exige es un sueldo justo para, mínimo, poder vivir”, comentó.

¿Te hubiera gustado seguir jugando?

“Me hubiera gustado seguir jugando y hubo la oportunidad, pero por razón de los sueldos específicamente era algo que no podía tolerar, era que no podía rebajarme a no porque quisiera ganar millones, pero no podía vivir eso.

“Sí hubo dos o tres equipos los que me ofrecían una cantidad de menos de 5 mil pesos, pues les decía que ni siquiera voy a poder pagar comidas, ni siquiera voy a pagar una renta. Hasta qué punto voy a aceptar para seguir viviendo mi sueño y dije ´esto no está bien´ y opté por irme”, recordó.

A su vez, Ochoa se mostró satisfecha con lo hecho con dos jugadoras y ex compañeras: Desirée Monsiváis y Aylín Avilés.

“Desirée es una jugadora con mucha fuerza, muy inteligente y nos lleva años de ventaja a los jugadoras que estábamos empezando como Aylín, que llegó muy chiquita al club y todo lo que ha progresado desde que inició es sorprende. Es para que pueda irse a los equipos más ´fregones´ del mundo”.