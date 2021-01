Comienzan los Comodines

Con tres encuentros, todos ellos de vida o muerte, este sábado inicia la fase de Comodines en la NFL, donde por primera vez se jugará bajo el formato de 14 equipos clasificados a esta etapa.

En el primero del día, los Potros de Indianapolis visitan a uno de los mejores conjuntos de la campaña y que se confirma que están camino a una nueva historia en la NFL, los Bills de Buffalo.

Potros buscará dar la campanada, y para lograrlo requiere de un buen trabajo a la defensiva para tratar de contener a uno de los mejores mariscales de campo de la liga, Josh Allen, quien demostró estar ya a nivel de cualquier otro pasador. Allen consiguió 4 mil 544 yardas por aire y 37 anotaciones, pero sobre todo mantuvo a un buen nivel el ataque de los Bills.

Por su parte, Buffalo también debe mantener su calidad no sólo a la ofensiva, sino también en su defensa, ya que enfrente estará un quaterback de experiencia, Phillip Rivers, quien tuvo sus mejores años con los Cargadores de San Diego.

El favorito según las estadísticas debe ser Bills por 7 a 10 puntos, pero una buena tarde de Rivers pudiera meter en problemas a los de casa.

Por la tarde los Halcones Marinos de Seattle estarán en casa ante los Carneros de Los Ángeles, conjunto que dejó cuentas pendientes con su afición y los expertos, sin embargo, clasificó y ahora es borrón y cuenta nueva.

Seattle es lógico favorito, más cuando tiene en su ataque a un pasador de la talla de Russell Wilson, quien es parte medular para que la ofensiva logre generar puntos. Pese a ellos, Carneros concluyó mejor ubicado en cuanto al ataque tanto por tierra como por aire, pero su problema fue consolidar en puntos esa buena combinación, lo que por el contrario consiguió Halcones Marinos pese a terminar por debajo de su rival en casi todos los departamentos.

El tener la localía y un mejor equilibrio entre el trabajo ofensivo y defensivo coloca a Seattle como favorito ante Carneros por 7 puntos.

La actividad del sábado concluye con el duelo entre Tama Bay ante Washington en casa de estos últimos, donde la posibilidad de que no participe su mariscal de campo Alex Smith, pone en duda mucho de lo que puede hacer el conjunto local ante Tom Brady y su gente.

Hay que recordar como calificó Washington, con una marca negativa, por lo que para muchos conocedores el favorito debe ser Tampa, escuadra que realizó una mejor temporada, pero a clasificar como segundo de su división los mandó a competir fuera de casa.

Esta será la primera prueba de fuego para Tom Brady en play-off con otro equipo que no sea Nueva Inglaterra, por lo que la prensa y sus seguidores estarán atentos a lo que haga el experimentado pasador.

El jugar en su estadio no será garantía para que Washington salte como favorito, menos si no cuenta con Alex Smith, el hombre que puede no sólo mover a la ofensiva, sino también motivarlos por la manera en como retornó a los emparrillados luego de su tremenda lesión en la pierna.

Redacción: Alfonso Aguilar