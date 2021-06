Conferencia Uno, torneo corto pero trepidante

La temporada 2021 de la ONEFA tendrá su toque especial al contar con 14 equipos en la Conferencia Uno, divididos en dos grupos de siete escuadras cada uno, y de donde cada jornada será decisiva en las aspiraciones de los conjuntos por ese título que tienen dos años esperando.

Luego de realizarse la Asamblea General Ordinaria en la ONEFA, las instituciones que componen la Conferencia Uno determinaron mantener los grupos tal y como se hizo en el 2019 previo a la Pandemia, pero eliminaron dos encuentros cruzados, por lo que por esta ocasión el torneo regular contará con seis partidos y una semana bye para cada institución.

En el Grupo Verde estarán: Burros Blancos del IPN, último campeón de la ONEFA, Aztecas de la UDLA, subcampeón de la CONADEIP, además de Pumas UNAM, Auténticos Tigres y Potros Salvajes de la UAEM, todos ellos ya miembros de la ONEFA, además se agregan los Borregos Toluca y el Tec Guadalajara, quienes se integra a la liga.

Mientras que en el Grupo Rojo participarán: Borregos Monterrey, monarca de la CONADEIP, Águilas Blancas, subcampeón de ONEFA, el Tec México y su hermano del campus Puebla, los Leones Anáhuac de México, Linces de la UVM y Pumas Acatlán.

Al final de la temporada regular los campeones de cada grupo jugará el Tazón por el Campeonato Nacional, además de otro entre los segundos lugares de cada grupo, para así dar por concluida su campaña, misma que inicia el 22 de octubre con el duelo entre Tigres y Aztecas de la UDLA en el Gaspar Mass.

Pese a que no habrá en el torneo los clásicos entre Pumas y Águilas Blancas, o Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres, estos conjuntos se pudieran ver las caras en los Tazones, por lo que la esperanza de ver estos cotejos aún no es definitiva.

