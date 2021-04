Confirma Ferretti su salida de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tras varios rumores que daban por hecho la salida de Ricardo Ferretti del club Tigres, fue el mismo entrenador quien confirmó los sucesos, los cuales tendrán al Guardianes 2021 como su último torneo al mando de los felinos.

El brasileño resaltó que ese tema está más que terminado y que una vez que acabe el certamen no tiene pensado nada a futuro, pues por el momento tratará de vivir al máximo esta última etapa felina.

“De esto no hay tema más que terminado, es definitivo. Ya no tengo comentarios. Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue, es en lo único que pienso. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo, quiero hacer a corto plazo, el sábado nada más y después si nos toca otro partido también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso.

Cuando ya termine ahí sí ya veré en que pienso, puedo ir a la playa, a comer a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hago, dedicar más tiempo a la familia, a lo mejor puedo estar en pretemporada, pero lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, confesó en conferencia de prensa.

Despedirse alzando un título más de Liga con los regios es un sueño que Ferretti quiere hacer realidad, pero para llegar a ello sólo piensa en Chivas como su primera meta de afianzarse en puestos privilegiados del Repechaje. Asimismo, el estratega dio algunas de las bajas que la plantilla sufrirá el siguiente sábado en el Estadio Akron.

“Ese es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad uno trabaja para esto para lograr lo máximo, durante 10 años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje, después dentro de la liguilla y tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos y ojalá lleguemos al objetivo que acabas de mencionar.

Estamos teniendo ciertos detalles con jugadores que no han podido entrenar, diente López no ha entrenado en toda la semana, no sé si va a poder entrenar mañana, Salcedo no ha podido entrenar, Aquino no ha podido entrenar, Luis está totalmente descartado, estamos trabajando con los otros jugadores que están esperando oportunidad para poder actuar y estamos trabajando con ellos para enfrentar a un gran equipo, gran entrenador y amigo y buscando un buen resultado para meternos dentro del repechaje lo mejor posible, la semana no ha sido como uno quisiera pero hay veces que se pone de una u otra forma pero hay que seguir trabajando”, agregó.

Actualmente los auriazules tienen 22 puntos y de ganarle al rebaño sagrado podrían asegurar la localía en el Repechaje o incluso meterse dentro de los primeros cuatro lugares de Liguilla directa, esto con una serie se combinaciones y brindarle así la última fiesta grande al ‘bigotón’ en el banco felino.

Redacción: Edgar Martínez