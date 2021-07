Consigue resultado histórico Esgrima de NL

Con tres metales dorados y dos platas, la Selección Nuevo León de Esgrima cerró participación y rompió récord propio al sumar en total 40 medallas en estos Nacionales CONADE 2021.

La mayor cosecha con que contaba el seleccionado de Esgrima era de seis metales dorados, alcanzada en 2008 y repetida en 2012, sin embargo, este 2021 se vistieron de gloria logrando 11 medallas de oro, además de 12 platas y 17 bronces para completar la cosecha histórica.

“Tener la oportunidad de ver a mi estado conseguir once medallas de oro históricas, a mí me tocó cuando se consiguieron seis en 2008 y ahora se consiguen once. Los chicos salieron como unos verdaderos leones. En la primera jornada sacamos cuatro medallas de oro, en la segunda sacamos cinco y ahora alcanzamos las once. Este trabajo no es de ayer, se inició desde 2018.” Explicó el entrenador William Arzola.

En el cierre de participación el equipo de Estafeta juvenil consiguió oro, así como el equipo de Espada femenil juvenil y el equipo de Florete varonil juvenil, las platas fueron para el Sable varonil y el Florete femenil, ambos de la categoría juvenil.

“Esto es el reflejo de la categoría sub 20, muchos se están despidiendo de los Nacionales CONADE y por ejemplo en el caso de Carlos López que sacó tres medallas de oro, a mi me dio mucho gusto porque lo he visto crecer. Hemos tenido atletas para Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos como los casos de Julián Ayala y Vanessa Infante, Carlos López fue 7º lugar mundial por equipos, Melanie Salgado tres veces medallista panamericana, María Fernanda Morales, es una cantidad importante.” Añadió Arzola.

Para Nuevo León no habrá imposibles, si bien se rompió una marca importante de medallas doradas, ahora el reto está puesto en superar esta marca en 2022.

“No nos importa (que esté la vara alta), con esto logramos quitar estigmas, la Esgrima puede llegar a ser uno de esos deportes que consiguen 15 o 20 medallas de oro.”

