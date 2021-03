Contratos de locura en la NFL

El mundo de los millones sigue rondando en la NFL y pese a que el tope salarial bajó poco más de 16 millones de dólares para este año, los equipos no paran de contratar jugadores de los llamados Franquicia donde el billete verde no es el problema.

Uno de los ejemplos más recientes es sin duda el de Dak Prescott, quarterback de los Vaqueros de Dallas y quien se perdió la mitad de la temporada pasada por una seria lesión en el tobillo, pero que aún y con eso el dueño del equipo lo contrató por 164 millones de dólares por cuatro años más.

Según la información proveniente de la directiva de Dallas, el acuerdo fue muy aceptable, ya que además de no dejar ir a Prescott, quien terminaba su relación laboral con los Vaqueros este 2021, también les permite contar con un poco más del 12 por ciento de su nómina y así reconstruir a la franquicia, sobre todo a la defensiva donde la escuadra luche chata.

Pese a ello los comentarios no son nada favorables para el dueño de los Vaqueros, ya que hasta el momento Dak Prescott no ha podido llevar a su conjunto a un Supertazón y cada ves luce más lejana esa posibilidad. Además, habrá que esperar para saber cómo queda de su tobillo y si estará listo para enfrentar un 2021 con mayor compromiso, ya que con ese sueldo asegurado no le queda otro camino al quarterback que lucir y convertir a Dallas en un equipo protagonista.

Las comparaciones son odiosas, pero recordemos que no es el mejor pagado, ya que en el 2020 Patrick Mahomes estampó su firma por 10 años con los Jefes de Kansas City nada más y nada menos que por 450 millones de dólares, una cifra que para cualquier ser humano normal luce fuera de toda realidad laboral.

Sin embargo, lo hecho por Mahomes en las últimas tres temporadas son hechos que lo ponen por encima de casi cualquier otro mariscal de campo, ya que primero los llevó a una final de conferencia ante Patriotas, luego los hizo campeones de la NFL y el año pasado de nueva cuenta estuvo en un Supertazón.

Si se tratara de comparar los números de uno y otro quaterback con sus contratos, la realidad es que Mahomes está muy por encima de Prescott, pero sólo en estadísticas, ya que los sueldos por año están casi a la par, por lo que muchos aficionados consideraron como una locura firmar al quaterback de Dallas por esa cantidad sin antes demostrar que puede llevar a los Vaqueros hasta el sitio en donde hoy está Kansas con Patrick Mahomes.

Cada dueño tiene sus propias ideas y proyectos, pero sin duda esos 164 millones de dólares que tienen ya casi en la bolsa Dak Prescott lo obligarán a demostrar que mínimo puede igualar, al menos una campaña, lo hecho por Patrick Mahomes, de lo contrario pudiera ser un dinero tirado a la basura.

Redacción: Alfonso Aguilar