Cosecha Nuevo León 11 preseas en nacional de ciclismo

Destacada actuación la que tuvieron los ciclistas de Nuevo León en el Campeonato Nacional de Ruta que se llevó a cabo durante el fin de semana en la ciudad de Aguascalientes, al lograr una cosecha total de 11 preseas.

La sumatoria final marcó tres oros, dos platas y seis bronces. Las medallas de oro las consiguieron; Mariela Flores en la prueba CRI de la categoría Juvenil C, Nicole Córdova en Ruta categoría Juvenil C y Katia Martínez en Sub 23. Romina Hinojosa en CRI Juvenil C y Mariel Flores en Ruta Juvenil C se hicieron de medalla de plata.

Los bronces corrieron a cargo de; Nicole Córdova en CRI Juvenil C, también en CRI categoría Elite Valeria Leal y Humberto Zamora también en la categoría Elite. En Ruta; Daniela Lozano en Juvenil C, Tomás Aguirre en Sub 23 y Katia Martínez en Elite.

Cabe destacar que en la categoría Juvenil C femenil en la Ruta, Nuevo León hizo el 1-2-3 con Nicole Córdova, Mariel Flores y Daniela Lozano, y en la quinta posición cerró la también atleta del INDE N. L., Jacqueline Tamez.

Con información del INDE