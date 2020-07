Cruz Azul, una buena medida para Tigres en semifinales de la Copa GNP

Monterrey, Nuevo León. Los cuatros protagonistas de la Copa GNP por México se encuentran listos para encarar sus próximos partidos, siendo el plantel de Tigres el que le tocó “bailar con la más fea” enfrentando al Cruz Azul.

Dicha llave será tomada por el club auriazul como una medida muy buena en cuanto a nivel futbolístico y físico, esto de cara al arranque del Torneo Guard1anes 2020, así lo dejó en claro Guido Pizarro.

“Es una buena medida para seguir corrigiendo errores y afinando ideas sabiendo que vamos a enfrentar un rival que en el último tiempo viene encontrando solidez en su juego e idea, seguramente va a ser un partido marcado por eso y ojalá que con nuestro juego tratemos de adueñarnos de la pelota, sabemos que tienen jugadores de jerarquía y habrá que estar atentos, será una linda medida para agarrar el ritmo de juego”, comentó en videoconferencia.

Por otro lado, el ‘Conde’ está consciente en que por más complicada que luzca en papel la serie contra los capitalinos, se cuenta con plantilla suficiente para frenar el buen fútbol que viene desplegando la Máquina, teniendo como ligera ventaja el ser dirigidos por la que considera el mejor técnico de México, Ricardo Ferretti.

“Ellos han consolidado una idea de juego desde hace tiempo que los ha llevado a estar primero en el torneo pasado y en esta copa también. Hay que estar atentos a todo el equipo a raíz de su funcionamiento y nosotros tratar de proponer nuestra idea, el partido va a estar más ahí que en las individualidades.

Nosotros teniendo el control del partido podemos tener más chances, manejar el ritmo de partido e ir creciendo para lograr el resultado, también tenemos la ventaja de tener al mejor (DT) en nuestro banco y ojalá y lo podamos escuchar y podamos sacar el triunfo”, agregó el ‘Conde’.

El argentino concluyó la videoconferencia asegurando que este torneo de preparación le ha servido mucho al equipo, además de que ha visto a buen nivel a loa felinos en estos tres encuentros del mini certamen.

“En los últimos partidos Tigres me gustó y por momentos en los tres partidos hemos tenido un volumen de juego muy alto, hemos consolidado ciertos puntos futbolísticos para bien en estos partidos, le hacemos a eso y por momento me gustó mucho el equipo, los primeros partidos estuvimos sólidos atrás, en este último tuvimos un poco de desconcentración en líneas generales me ha gustado mucho y a buen nivel, ojalá sigamos elevando el rendimiento para afrontar el torneo de buena manera”, concluyó.

El duelo está pactado para las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, abriendo el telón a la antesala final de la competencia copera.

Redacción: Edgar Martínez