Cuando mejor jugábamos nos condicionaron: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sufrieron su primer revés en la era Miguel Herrera, siendo este último quien lanzó una fuerte queja al arbitraje en el juego del domingo.

El entrenador felino pese a irse tranquilo con su plantilla, consideró que las decisiones del silbante Víctor Hernández, condicionaron el accionar auriazul en la cancha del Nemesio Diez, pues a su parecer no hubo penal por una falta previa, jugada que derivó en la primera amonestación a Guido Pizarro y que a la postre le perjudicaría con una expulsión.

“Me deja tranquilo, el equipo hizo un gran partido, la verdad es que cuando mejor jugábamos nos condicionaron, un penal, dos amonestaciones, a nosotros nos la sacan muy rápido y enfrente no pasa lo mismo, pero nos condiciona y empiezas a tener más problemas, creo que el equipo manejó bien la pelota, tuvimos llegada, pero tranquilo el funcionamiento, el equipo estuvo corriendo y metiendo.

La condición es la tarjeta que fue a reclamar (Guido), obvio se siente aturdido por esa circunstancia del penal que es inexistente porque hay un foul antes que ni siquiera se revisa y creo que eso es lo que los muchachos reclaman. No fueron parejas las tarjetas y hay que seguir trabajando para erradicar las tarjetas que no tenemos que regalar, las de foul son circunstancias de juego” , expresó Herrera.

Asimismo, observó muy superior a su equipo durante el lapso en el que estuvieron completos, sin embargo, la tarjeta roja e instantáneamente el 2-1 toluqueño perjudicó una reacción positiva.

“Vamos a tratar de atacar y no dejar espacios, espacios hubo cuando nos metieron el segundo gol, tuvimos que ir a buscar el empate y con un hombre menos nos empezaron a generar, pero mientras estuvimos once contra once reitero nosotros teníamos mejor posesión, mejor llegada.

Desafortunadamente vino todo ese desbarajuste, momentos después te hacen el segundo gol ellos, tienes que modificar e ir por el resultado, buscamos que el equipo sea como por lapsos de este partido que atacó, fue más vertical, se plantó bien y aprovechar los momentos y reitero no estuvimos tan derechos a la hora de las oportunidades”, agregó.

Herrera para la fecha 3 ante Santos ya contará con equipo completo, pues a excepción de Pizarro ya tendrá a disposición a André Pierre-Gignac, Florian Thauvin, Carlos Salcedo y Luis Rodríguez, estos últimos terminan participación con México en la Copa Oro.

Redacción: Edgar Martínez