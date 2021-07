Cuervos pepenan punto

Dentro de un encuentro clásico que resultó de lo más disputado, los fuertes conjuntos del Deportivo Cuervos y el Deportivo Inter decidieron repartirse los puntos en disputa, al empatar a un gol por bando, al continuar las acciones correspondientes al torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina.

Encuentro de lo más interesante, perteneciente al máximo circuito de la Primera Especial, celebrado en el campo cuatro, en la unidad deportiva Escobedo, el cual fue visitado por un buen número de aficionados, seguidores de ambos cuadros, quienes disfrutaron de un choque de poder a poder.

Los dos salieron decididos a llevarse la victoria, desde el mismo primer silbatazo del árbitro central Eligio Marín, quien realizó una buena labor, con lo que se presenciaron muchos peligros y calidad en ambas guaridas.

Lo que provocaba que los encargados de la retaguardia redoblaran esfuerzos, en su afán por mantener a raya a los artilleros enemigos, que llegaban con no muy buenas intenciones, ante el entusiasmo de los aficionados, que no dejaban de lanzar gritos de aliento para su escuadra preferida, en su afán por impulsarlos a no bajar la guardia, en la lucha por alcanzar la victoria.

Sin embargo, al final del tiempo reglamentario el marcador indicaba empate a un gol por bando, logrados mediante Luis Pinales por parte de los Cuervos y Adrián Aguilar del Inter, para repartirse los puntos y mantenerse ambos en zona de calificación, cuando ya llegan a la mitad del camino.