Da positivo Enrique Bonilla al COVID-19

Ciudad de México, México. A través de un comunicado oficial emitido por la Liga MX, fue como se dio a conocer que el presidente Enrique Bonilla ha dado positivo a los exámenes del COVID-19, por lo que desde el día viernes se encuentra en cuarentena aiasaldo en su hogar.

Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, comunicó Bonilla en el texto.

Asimismo, asumirá desde cada las responsabilidades de arreglar los problemas existentes con el Ascenso MX, esperando salir adelante y curraw de este mal.

“Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX. Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”, agregó.

Se especula que el mandatario de la Liga contrajo coronavirus tras haber viajado a España días anteriores por problemas negocios, sin embargo, aún no es oficial esta versión.

