Daremos la vuelta en el Azteca: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. El llevarse una derrota contra Rayados de 2-1 al Estadio Azteca, no es algo que incomode en América pues se tiene la confianza en que se remontará, así lo confesó Miguel Herrera.

El estratega azulcrema también opinó referente al arbitraje, del cual se va con ciertas dudas.

“Si no van a revisar la jugada pues bueno, no he visto la jugada pero que vaya a revisar, si va y la checa pues bueno ya no le reclamamos, pero ni modo así está, hay que reponerse y bueno en el Azteca le daremos la vuelta”, mencionó.

Por otro lado, recalcó algunos puntos de desventaja durante el duelo, mismos que tratarán de remediarlos de cara a la vuelta.

“Tenemos que haber estado más atentos, la pelota parada para ellos es muy peligrosos, en esa falta de atención recibimos los goles, regalamos un hombre y es difícil mantenerse en la pelea, hicimos buen trabajo y ahora iremos al azteca a darle la vuelta, es una desventaja mínima”, agregó.

Hay que destacar que América desde los Cuartos de Final de esta Liguilla se ha ido perdiendo la serie en la ida, remontando en la vuelta ya sea en casa o de visita; además de que históricamente han dado volteretas a eliminatorias muy complicadas, por lo que la confianza está por los cielos en busca de ese título 14.

Redacción: Edgar Martínez