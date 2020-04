De músico, cantante y atleta todos tenemos un poco

El dedicar su vida al canto y el deporte es lo que para Juan Francisco Ibarra Alcocer le permite disfrutar cada día en compañía de su familia y amigos.

Paco, como le llaman todos, es una persona que aprendió a sobrellevar sus problemas físicos, pero que a la vez lo acercó desde muy joven al Deporte Adaptado, en donde le ha dado un gran número de distinciones en justas nacionales e internacionales.

“Mis inicios en el deporte fue en 1985 en el atletismo, en las disciplinas de disco y bala, que fueron siempre mi fuerte. De hecho desde ese año hasta el 2006 , nunca me perdí un Nacional, de donde me traía de dos a cinco medallas por evento” , comentó Francisco Ibarra.

Pero sus participaciones no sólo se reducen a eventos locales, regionales o nacionales, ya que recuerda que en el 2009 acudió a Berlín, Alemania, donde tuvo una buena actuación en sus dos pruebas. Además de obtener en el 2006 la medallaal Mérito Cívico en el campo deportivo por parte del municipio de Escobedo.

“Se puede decir que el Deporte Adaptado me abrió las puertas para conocer y competir en varios países como Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania, que por el momento recuerdo. Uno que nunca olvidaré es el de Birmingham en Inglaterra, donde conseguí mi pase al evento pese a los obstáculos que me puso el mismo entrenador en ese entonces del equipo de atletismo Rodolfo Rodríguez, al colocarme marca personal con los jueces, quienes al final me dieron el aval y la aprobación de la marca para acudir a dicho certamen”, explicó el atleta.

Pero Paco no sólo tuvo las habilidades para destacar en el atletismo, ya que con los años incursionó en el tenis de mesa, en donde también fue un digno rival a vencer, así como en el basquetbol, disciplina muy solicitada por la gente del Deporte Adaptado.

Estuve practicando diversos deportes, añade Paco, pero lo mío fue el lanzamiento de disco, donde mi marca en eventos mundiales fue de 12. 5 metros, mientras que en bala logré casi los seis metros , ambas en mi categoría.

Recuerda Juan Francisco que en la justa de Morelia tuvo una de sus mejores participaciones, mientras que en Saltillo fue designado como el MVP del evento.

“ Todos estos me llena de alegría y muchos recuerdos. Por desgracia ya con los años se pierde esa fuerza física y tuve que dejar el deporte en el 2006, aunque de vez en cuando aún lo practico con los compañeros”, exclamó Francisco Ibarra.

Al dejar el deporte, Paco tuvo que encontrar otra actividad para no estar de ociosos y fue cuando en una visita a la Casa de la Cultura en Escobedo incursionó en la música, en ese momento se decidió por la guitarra, pero un buen consejo lo hizo cambiar su rumbo.

“ Mi maestro de música me puso a cantar y me dijo, por qué mejor no cantas, lo hace bien. Y bueno, como era menos problemático eso que cargar todos los días la guitarra, me dediqué al canto y hoy se puede decir que a eso me dedico y gano mi dinero”, comentó Paco Ibarra.

Hoy el ex – deportista ahora trabaja en dos lugares, El Tamiagua de Escobedo y el Billar 872 de Apodaca, donde interpreta melodías de todo tipo, aunque se define como un romántico, pues le gustan las baladas, boleros y todo tipo de melodía que vaya enfocada al amor.

Aunque el deporte no lo deja por completo, por la mente de Paco pasa la idea de retornar a las canchas y quizá sea con un nuevo proyecto, el handball para personas como él, tema que le agrada, ya que en Nuevo León aún no existe como tal.

“ No me desagrada comenzar una nueva historia, lo hicimos en el atletismo, el tenis de mesa y basquetbol, por qué no probar ahora en el handball, que debe ser tan emocionante como todos los demás”, añadió Juan Francisco Ibarra.

Por el momento sus días son alegres, recuerda esos tiempos en la pista o las canchas, y por las noches da su mejores interpretaciones a los invitados , quienes reconocen su calidad y gran esfuerzo como cantante.

Juan Francisco Ibarra , es un ejemplo de coraje y pundonor para todas estas nuevas generaciones de deportistas, pues superando todos los obstáculos que la vida la ha puesto, colocó muy en alto los colores de Nuevo León y México donde se paró a competir.

Redacción: Alfonso Aguilar